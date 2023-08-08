Поліція затримала екснардепа від партії Порошенка із "темним" минулим: у чому підозрюють

Екснардеп у "схемі" отримав 20 млн грн

Українські правоохоронці розкрили злочинне угруповання, яке займалося махінаціями на фондовій біржі. До неї входить екснардеп.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначимо, що слідство не називає імена фігурантів, проте, як стало відомо "Телеграфу", йдеться про нардепа Руслана Демчака. Іншими учасниками махінацій є професійні учасники фондового ринку та фізособи.

За даними МВС, зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це дозволяло отримати виплату інвестиційного прибутку, що не підлягає оподаткуванню. Незаконні прибутки фігуранти отримували через підконтрольний банк.

"Раніше правоохоронці провели обшуки у приміщенні банку та повідомили про підозру учасникам фондового ринку. Наразі про підозру повідомили колишньому депутату, який очолював комітет з питань фінансової політики. У "схемі" він отримав 20 млн грн незаконного прибутку", — йдеться у повідомленні.

Наразі вищезгаданим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Хто такий Руслан Демчак

За даними з відкритих джерел, фігурував в антикорупційних розслідуваннях: щодо махінацій з природними ресурсами – 2 справи, податкових зловживань – 2 справи, владних зловживань – 2 справи, шахрайських афер – 1 справа.

У 2010-2013 роках був головою Ради Федерації роботодавців м.Києва. У 1997 році заснував багатопрофільний холдинг UBG (Ukrainian Business Group), до якого входило багато підприємств різного профілю.

У 2011 році передав управління холдингом своїм підлеглим та сконцентрувався на суспільно-політичній діяльності.

2012 року балотувався до Верховної Ради 7-го скликання як безпартійний самовисуванець, зняв свою кандидатуру.

З 2014 року – народний депутат 8 скликання. Обрано від партії "Блок Петра Порошенка" по округу №18 (Вінницька область). Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 18 округу (Вінницька область) як безпартійний самовисуванець.

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