СБУ затримала нардепа-"слугу" Гунька на великому хабарі: що відомо про нього та його непросту родину

Підозрюваний попався "на гарячому"

Служба безпеки України спільно з НАБУ затримала чинного народного депутата за підозрою у корупції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ім’я фігуранта не називається, проте видання Українська правда, посилаючись на власні джерела, пише, що йдеться про народного обранця від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

Підозрюваний попався "на гарячому", коли "продав" за 85 тисяч доларів землю Національної академії аграрних наук.

"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США", — йдеться у повідомленні.

Нардепа було затримано. Йому висунули підозру за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем). За нею фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та конфіскація майна.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Крім нардепа підозри також отримали ще два його спільники.

Що відомо про Гунька

Згідно з даними з відкритих джерел, Гунько є бенефіціаром ТОВ "Компанія Інтер-Профіт", яка займається будівництвом і директор ТОВ "Гільдія права".

2015 року балотувався від партії "Наш край" до Київської обласної ради, але не пройшов.

2019 року Гунько балотувався по 209 округу від "Батьківщини". Тоді він посів третє місце, набравши 25% (17 345 голосів).

2020 року переміг на довиборах Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1% (21 245 голосів). Балотувався від партії "Слуга народу". Його головним опонентом був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який набрав 31,78%.

Дружина депутата від "Слуги народу" — Гунько Наталія Іванівна депутат Київської міськради.

У 2023 році суд визнав Анатолія Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Він написав депутатське звернення до начальника ГУ НП у Чернігівській області Нідзельського В.А. Суд встановив, що Гунько надавав вказівки органу досудового розслідування у його депутатському зверненні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ затримало помічницю нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко на хабарі 3 тисячі доларів.

Також ми повідомляли, що "Слуга народу" Трубіцин, якого спіймали на мільйонному хабарі, втік із України.