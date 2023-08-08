СБУ задержала нардепа-"слугу" Гунька на крупной взятке: что известно о нем и его непростой семье

Подозреваемый попался "на горячем"

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала действующего народного депутата по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Имя фигуранта не называется, однако издание Украинская правда, ссылаясь на собственные источники пишет, что речь идет о народном избраннике от партии "Слуга народа" Анатолии Гунько.

Подозреваемый попался "на горячем", когда "продавал" за 85 тысяч долларов землю Национальной академии аграрных наук.

"За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" при получении им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Нардеп был задержан. Ему предъявили подозрение по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). По ней фигуранту грози наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и конфискация имущества.

В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Помимо нардепа подозрения также получили еще два его сообщника.

Что известно о Гунько

Согласно данным из открытых источников Гунько является бенефициаром ООО "Компания Интер-Профит", которая занимается строительством и директор ООО "Гильдия права".

В 2015 году баллотировался от партии "Наш край" в Киевский областной совет, но не прошел.

В 2019 году Гунько баллотировался по 209 округу от "Батькивщины". Тогда он занял третье место, набрав 25% (17 тыс. 345 голосов).

В 2020 году победил на довыборах Верховной Рады в 208 округе с результатом 34,1% (21 245 голосов). Баллотировался от партии "Слуга народа". Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, набравший 31,78%.

Жена депутата от "Слуги народа" — Гунько Наталья Ивановна депутат Киевского горсовета.

В 2023 году суд признал Анатолия Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Он написал депутатское обращение к начальнику ГУ ЧП в Черниговской области Нидзельскому В.А. Суд установил, что Гунько давал указания органу досудебного расследования в его депутатском обращении.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ задержало помощницу нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко на взятке в 3 тысячи долларов.

Также мы сообщали, что "Слуга народа" Трубицын, которого поймали на миллионной взятке, сбежал из Украины.