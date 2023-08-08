Полиция задержала экс-нардепа от партии Порошенко с "тёмным" прошлым: в чем подозревают

Экс-нардеп в "схеме" получил 20 млн грн

Украинские правоохранители раскрыли преступную группировку, которая занималась махинациями на фондовой бирже. В неё входит экс-нардеп.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отметим, что следствие не называет имена фигурантов, однако, как стало известно "Телеграфу", речь идет о нардепе Руслане Демчаке. Другими участниками махинаций являются профессиональные участники фондового рынка и физлица.

По данным МВД, злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Это позволяло получить выплату инвестиционной прибыли, не подлежащей налогообложению. Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк.

"Ранее правоохранители провели обыски в помещении банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка. Теперь о подозрении сообщили бывшему депутату, возглавлявшему комитет по вопросам финансовой политики. В "схеме" он получил 20 млн грн незаконной прибыли", — говорится в сообщении.

Теперь вышеупомянутым лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Кто такой Руслан Демчак

По данным из открытых источников, фигурировал в антикоррупционных расследованиях: в отношении махинаций с природными ресурсами – 2 дела, налоговых злоупотреблениий – 2 дела, властных злоупотреблений – 2 дела, мошеннических афер – 1 дело.

В 2010-2013 годах являлся председателем Совета Федерации работодателей г.Киева. В 1997 году основал многопрофильный холдинг UBG (Ukrainian Business Group), в который входило множество предприятий разного профиля.

В 2011 году передал управление холдингом своим подчиненным и сконцентрировался на общественно-политической деятельности.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду 7-го созыва как беспартийный самовыдвиженец, снял свою кандидатуру.

С 2014 года – народный депутат 8 созыва. Избран от партии "Блок Петра Порошенко" по округу №18 (Винницкая область). Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 18 округу (Винницкая область) как беспартийный самовыдвиженец.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ задержала нардепа-"слугу" Анатолия Гунько на крупной взятке.