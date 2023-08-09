СБУ и ГБР проводят обыск у бывшего нардепа: известно имя и подробности

Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний

Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов Владимира Макеенко по делу об отмывании более 500 млн гривен.

Об обысках сообщает СБУ, не называя фамилии фигуранта, однако источники в силовых структурах сообщили "Телеграфу", что речь идет о Владимире Макеенко.

"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда грн. Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн", — отметили в СБУ.

Отмечается, что следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

По имеющимся данным, именно через эти структуры бывший нардеп мог проводить сделки по легализации денег.

Уголовное производство начато по двум статьям УКУ:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Расследование продолжается, устанавливаются всех обстоятельств преступления. Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", недавно прошли обыски у народного депутата Александра Дубинского из-за его недавней поездки народного избранника за границу.