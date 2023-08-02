НАБУ объявило в розыск еще одного экс-депутата: кого именно и за что

Уже бывший нардеп ввел в заблуждение ЕСПЧ для наживы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Георгия Логвинского, которого подозревают в организации завладения компанией "Золотой мандарин ойл" более 54 млн гривен.

Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе ведомства. Экс-нардепу выдвинули подозрения в совершении преступлений, которые предусмотрены ч.3, ст.27 (Организатор преступления), ч.5, ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3, ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Так, по версии следствия, Логвинский в период с 2013 по 2016 года разработал и реализовал преступную схему по завладению деньгами из государственного бюджета. Для этого он ввел в заблуждение Европейски суд по правам человека (ЕСПЧ) касательно спорных правоотношений между ПАО "Киевэнерго" и фиктивного предприятия ООО "Золотой Мандарин Ойл". Следователи указали, что фиктивно предприятие принадлежало другим соучастникам Логвинского.

Где сейчас находится бывший народный депутат от Народного фронта неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп Аристов после скандала с отдыхом на Мальдивах написал заявление о добровольной сдаче мандата. ГБР начало расследование дела относительно отдыха уже бывшего нардепа, а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.