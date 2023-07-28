Суд вынес решение по любителю Мальдив Аристову

Поездка дорого обошлась Аристову

В пятницу 28 июля суд в Киеве избрал меру пресечения "любителю Мальдив" и уже экс-депутату Юрию Аристову.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как стало известно, по материалам ГБР и ходатайству Генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства Аристову. Он подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

Напомним, что Аристов был замечен в пятизвездочном отеле на Waldorf Astoria Maldives на Мальдивских островах во время полномасштабной войны в Украине и действия ограничения на выезд за границу. В сети также пишут, что цена отдыха в данном отеле за 5 ночей стартует от 1.500.000 гривен. Из-за этого в Украине начался настоящий скандал, а Верховная Рада лишила народного избранника его депутатского мандата. Ко всему прочему, неприятности для Аристова пришли еще и со стороны правоохранителей. В ГБР заинтересовались тем, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу. Следователям в кратчайшие сроки удалось установить, что депутат внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, цели командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину. В связи с этим Аристов получил подозрение по ч. 1 ст. 366 УК Украины (Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).