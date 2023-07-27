Любителя Мальдив "слугу народа" Аристова лишили мандата: в Раде снова рекордно мало нардепов

За соответствующее решение отдали свои голоса 320 народных избранника

Заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" Юрия Аристова после скандала с поездкой на Мальдивы лишили депутатского мандата.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующее решение отдали свои голоса 320 народных избранника.

При этом Железняк отметил, что после данного решения в Верховной Раде побит очередной антирекорд по количеству нардепов в Парламенте. Теперь их 402.

Напомним, что Аристов, несмотря на ограничения на выезд за границу во время военного положения, был замечен в очень дорогом пятизвездочном отеле на Мальдивах. Цена отдыха за 5 ночей там стартует от 1.500.000 гривен. При этом, как ранее писал "Телеграф" Аристов и ранее отличался любовью к островам, а его сын попадал в громкие скандалы.

После того, как информация о поездке Аристова просочилась в инфополе и стала широкообсдуждаемой за дело взялись следователи ГБР. Они совместно с СБУ расследуют законность выезда депутата за границу. В доме народного избранника прошли обыски, в ходе которых изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками. В это же время Аристов написал заявление о сложении своих полномочий.