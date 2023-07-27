Любителя Мальдів "слугу народу" Арістова позбавили мандата: у Раді знову рекордно мало нардепів

За відповідне рішення віддали свої голоси 320 народних обранців

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" Юрія Арістова після скандалу з поїздкою на Мальдіви позбавили депутатського мандату.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідне рішення віддали свої голоси 320 народних обранців.

При цьому Железняк зазначив, що після такого рішення у Верховній Раді побито черговий антирекорд за кількістю нардепів у Парламенті. Тепер їх 402.

Нагадаємо, що Арістов, незважаючи на обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану, був помічений у дуже дорогому п’ятизірковому готелі на Мальдівах. Ціна відпочинку за 5 ночей там стартує від 1 500 000 гривень. При цьому, як раніше писав "Телеграф" Арістов і раніше вирізнявся любов’ю до островів, а його син потрапляв у гучні скандали.

Після того, як інформація про поїздку Арістова просочилася в інфополе та стала широкообговорюваною за справу, взялися слідчі ДБР. Вони разом із СБУ розслідують законність виїзду депутата за кордон. У будинку народного обранця пройшли обшуки, під час яких вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками. В цей же час Арістов написав заяву про складання своїх повноважень.