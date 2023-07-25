Скандального одесского военкома-миллионера отправили за решетку, но он может выйти под залог: детали

Суд принял решение держать подозреваемого под стражей

Бывшего главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения службы, отправили под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен.

Как информирует "Суспільне", Борисов должен находиться под стражей до 22 сентября, а в случае внесения залога ему запретят покидать Одесскую область и обяжут сдать документы.

Прокуроры во время заседания сообщили, что в 2022 и 2023 годах Борисов при помощи медицинской справки уезжал в Испанию на лечение, однако сторона обвинения убеждена, что он использовал поездку для отдыха. Кроме того, отмечается, что в этот период у подозреваемого появилась недвижимость, которая была оформлена на его родственников.

Адвокаты в свою очередь настаивали на том, что подозрение Борисову было вручено с нарушением законодательства, а обвинения являются необоснованными.

Сторона защиты также убеждала, что имущество экс-военкома должно было быть зарегистрировано в 2024 году.

Как сообщалось ранее, военкома Одесской области обвинили во ввозе элитного авто под видом гумманитарки. После этого "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов.

После того как скандал разгорелся, президент Украины Владимир Зеленский дал поручение немедленно уволить его с должности.