Военкому-миллионеру Борисову в Киеве выбирают меру пресечения: богач держится за голову (фото и видео "Телеграфа")

Подозреваемый уже прибыл в здание суда

В Киеве избирают меру пресечения военкому-миллионеру Евгению Борисову, которого 24 июля задержали сотрудники ГБР.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Так, 25 июля судьи избирают бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, бывш. военкомат) меру пресечения по делу о незаконном обогащении на сотни миллионов гривен, в умышленном уклонении от несения службы и неявке военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин. Именно такие подозрения ему были предъявлены следователями.

Прямо сейчас в Печерском суде Киева начинается судебное заседание и подозреваемый уже находится в зале. Он, к слову, судя по поведению, находится в подавленном состоянии — держится за голову и не поднимает глаз. Что-то читает.

Уже во время самого заседания Борисову разрешили сидеть со своими адвокатами.

Напомним, что в апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил, что Евгений Борисов ездит на очень дорогом авто, которое он ввез в Украину под видом гуманитарной помощи. Затем в июне "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов. В частности, выяснилось, что у его матери есть вилла стоимостью в несколько миллионов евро, а также ряд элитных авто. 23 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ставки Главнокомандующего дал поручение Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома. 22 июля, ГБР объявило о подозрении Евгению Борисову.