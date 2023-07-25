Військкому-мільонеру Борисову у Києві обирають запобіжну міру: багатій тримається за голову (фото та відео "Телеграфу")

Підозрюваний уже прибув до будівлі суду

У Києві обирають запобіжний захід військкому-мільйонеру Євгену Борисову, якого 24 липня затримали співробітники ДБР.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Так, 25 липня судді обирають колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, колишній військкомат) запобіжний захід у справі про незаконне збагачення на сотні мільйонів гривень, у умисному ухиленні від несення служби та неяці військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин. Саме такі підозри йому висунули слідчі.

Прямо зараз у Печерському суді Києва розпочинається судове засідання і підозрюваний уже перебуває у залі. Він, до речі, судячи з поведінки, перебуває у пригніченому стані — тримається за голову і не піднімає очей. Щось читає.

Вже під час самого засідання Борисову дозволили сидіти зі своїми адвокатами.

Нагадаэмо, що у квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що Євген Борисов їздить на дуже дорогому авто, яке він ввіз до України під виглядом гуманітарної допомоги. Потім у червні "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. Зокрема, з’ясувалося, що його мати має віллу вартістю кілька мільйонів євро, а також низку елітних авто. 23 липня президент України Володимир Зеленський у ході Ставки Головнокомандувача дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома. 22 липня, ДБР оголосило про підозру Євгену Борисову.