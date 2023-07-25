Военком-миллионер вырядился на суд: обычному украинцу на такое "пахать" несколько месяцев (фото)

И это только половина наряда

Одиозный одесский военком-миллионер Евгений Борисов, которому избирают меру пресечения, явился на суд соответствующе своему "статусу". Только два элемента его одежды оказались дороже средней зарплаты рядового украинца.

Об этом сообщает популярный Telegram-канал "Труха".

Так, по данным авторов поста, подозреваемых вырядился на заседание суда в поло итальянского бренда "Etro" за 390 долларов. А на его ногах красовались мокасины уже другого итальянского производителя "Tod's". Изысканная обувь обошлась военкому в еще 650 евро.

Таким образом, лук фигуранта громкого дела, без учета брюк и аксессуаров, завесил на как минимум 1000 евро, а это, согласно текущему курсу, например, в ПриватБанке — 41 тысяча 700 гривен. Отметим, что по последним данным Пенсионного фонда Украины, средняя заработная плата обычного украинца составляет 13 423 грн (март 2023 года). Получается, что среднему украинцу нужно будет работать на половину лука военкома три месяца.

Напомним, ранее мы сообщали, что военкома Одесской области обвинили во ввозе элитного авто под видом гумманитарки. После этого "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов. 23 июля президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома, а 22 июля, ГБР объявило ему о подозрении.