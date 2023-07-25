Військком-мільйонер вирядився на суд: звичайному українцю на таке "пахати" декілька місяців (фото)

І це лише половина вбрання

Одіозний одеський військком-мільйонер Євген Борисов, якому обирають запобіжний захід, з’явився на суд відповідно до свого "статусу". Тільки два елементи його одягу виявилися дорожчими за середню зарплату пересічного українця.

Про це повідомляє популярний Telegram-канал "Труха".

Так, за даними авторів поста, підозрюваних вирядився на засідання суду в поло італійського бренду "Etro" за 390 доларів. А на його ногах красувалися мокасини вже іншого італійського виробника Tod’s. Вишукане взуття коштувало військовому ще 650 євро.

Таким чином, лук фігуранта гучної справи, без урахування штанів та аксесуарів, завісив на щонайменше 1000 євро, а це, згідно з поточним курсом, наприклад, у ПриватБанку — 41 тисяча 700 гривень. Зазначимо, що, за останніми даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата звичайного українця становить 13 423 грн (березень 2023 року). Виходить, що середньому українцю потрібно буде працювати на половину лука військкома три місяці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військкома на Одещині звинуватили у ввезенні елітного авто під виглядом гумманітарки. Після цього "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. 23 липня президент України Володимир Зеленський дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома, а 22 липня ДБР оголосило йому про підозру.