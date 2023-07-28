Суд виніс рішення щодо любителя Мальдів Арістова

Поїздка дорого обійшлася Арістову

У п’ятницю 28 липня суд у Києві обрав запобіжний захід "любителю Мальдів" і вже ексдепутату Юрію Арістову.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо, за матеріалами ДБР та клопотанням Генерального прокурора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання Арістову. Він підозрюється у внесенні посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

Нагадаємо, що Арістов був помічений у п’ятизірковому готелі на Waldorf Astoria Maldives на Мальдівських островах під час повномасштабної війни в Україні та дії обмеження на виїзд за кордон. У мережі також пишуть, що ціна відпочинку в цьому готелі за 5 ночей стартує від 1.500.000 гривень. Через це в Україні розпочався справжній скандал, а Верховна Рада позбавила народного обранця його депутатського мандату. До того ж, неприємності для Арістова прийшли ще й з боку правоохоронців. У ДБР зацікавилися тим, як народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах, незважаючи на заборону на виїзд посадовим особам за кордон. Слідчим у найкоротші терміни вдалося встановити, що депутат вніс до офіційних документів свідомо недостовірні відомості про термін його перебування за кордоном, мету відрядження, країни перебування та час повернення в Україну. У зв’язку з цим Арістов отримав підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (Складання, видача посадовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).