Еще один "слуга народа" отказывается от мандата: он давно за границей

У семьи пока еще депутата есть бизнес за границей и поместье

Вслед за любителем отдыха на Мальдивах Юрием Аристовым, которого лишили полномочий народного депутата, ще один нардеп от "Слуги народа" останется без мандата. Речь идет о куме Виктора Медведчука Андрее Холодове.

Скрин его заявления о сложении мандата опубликовал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

В заявлении указано, что Холодов по собственному желанию отказывается от мандата народного депутата Украины, ссылаясь на статью 81 Конституции и статью 4 закона "О статусе народного депутата Украины". Как ранее выяснили журналисты "Схем", 21 января 2023 года Холодов выехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области в Румынию на автомобиле Mercedes GLS 450. И с того момента уже полгода не являлся на заседания Верховной Рады и, соответственно, не голосовал. Всего с начала полномасштабного вторжения "слуга" выезжал из Украины 12 раз, но всегда возвращался.

По имеющейся информации, Андрей Холодов сейчас проживает на Кипре в семейном имении в городе Лимасол. Во всяком случае, именно там он был замечен в мае-июне текущего года. Кроме того, у его семьи развивается бизнес за границей — жена депутата Екатерина Шаховская в декабре 2022 года купила долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

Имение семьи Холодовых

Ранее "Телеграф" рассказывал, что власти страны заблокировали выезд нардепам из Украины на фоне скандалов. Соответствующие органы теперь будут тщательно проверять командировочные документы.