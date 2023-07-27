ОП блокирует выезд за границу чиновникам и депутатам? Что известно и почему нардепы в ярости

На стадии доработки находится постановление, которое урегулирует командировки и отпуска за пределами страны и это коснется не только депутатов, но и чиновников и военных

На фоне скандалов с выездом депутатов и военнослужащих ВСУ на отдых за границу появилась информации о том, что власти заблокировали им такую возможность. Вместе с тем в процессе доработки находится постановление, регулирующее командировки. О запрете пишет в своем блоге на "Телеграфе" и журналистка Юлия Забелина.

Так, как сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента, после последний нарушений по выезду соответствующие органы будут тщательно проверять документы о командировках.

"Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. Сейчас соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения, дорогу и так далее. Чтобы не было такого, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще неделю задерживаются", — сказал собеседник издания.

По его словам, на стадии доработки находится постановление, которое урегулирует эти командировки и отпуска за пределами страны. Это коснется не только чиновников, но и военных.

"Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того, как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать", — добавил источник из ОП.

Тут же стоит отметить, что недавно появилась неподтвержденная информация, согласно которой на пограничные посты якобы были разосланы указания не выпускать их страны всех чиновников и депутатов. Как сообщает "УП", в Госпогранслужбе в ответ на это сказали лишь, что будут придерживаться действующего законодательства.

"Мероприятия пограничного контроля и в дальнейшем будут происходить в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. и правил, установленных на период действия военного положения и прописанных в постановлении правительства номер 57", — подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Что говорят депутаты

Среди депутатов в отношении данной темы прошла волна недовольства. Так, к примеру, Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором заявила следующее:

"В первую очередь, все эти решения не имеют ничего общего с законом и законностью. Палки по выезду заграницу в рабочие командировки нам уже неоднократно ставили, а сейчас эти незаконные предписания могут остановить важную составляющую государственных дипломатических усилий. Это значит, что парламентская дипломатия с международными партнерами, которая помогает нам получать оружие и гуманитарную помощь, будет заблокирована", — считает она.

Также Климпуш-Цинцадзе добавила, что далеко не каждый депутат выезжает за границу с целью позагорать на пляже, у многих расписаны деловые встречи, интервью и публичные выступления. Тут же она подчеркнула, что депутаты Европейской Солидарности ни разу не использовали выезд за границу не по назначению.

"Почему за кадровые ошибки президента, который социальной катапультой привел эти новые лица, вся страна должна расплатиться уничтожением парламентаризма еще и на международной арене? Если еще какого-нибудь "слугу народа" поймают на пляже, то Раду расстреляют, как в сериале? Конечно, людям нравится эта картинка, но она не имеет ничего общего со справедливостью, не говоря уже о праве и государственности. Хотите коллективного "ай-яй-яй" – наказывайте свою бессовестную фракцию, но не надо перекладывать ответственность за грехи своих слуг на всех. Это лишь ослабляет государство в трудные времена", — подытожила депутат.

Высказался о запрете на выезд также и народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко. Он подтвердил информацию том, что на посты пограничников разослали указания о запрете на пересечение границы депутатов. А всех, кто пытается выехать, останавливают, и ждут решение Офиса президента по каждому из них.

"По сути теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов. Это хороший пиар-ход и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время самой большой войны в Европе, а глава ОП решает – можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история. Просто системно не верна", — сказал он.

Гончаренко отметил, что для урегулирования ситуации должна быть произведена процедура нарушения выезда, а всех, кто ее нарушает, необходимо наказывать.

"Но государство не может работать по телефону", — добавил нардеп.

Парламентский журналист и обозреватель Юлия Забелина в блоге на сайте "Телеграф" также разобрала тему о выезде чиновников и депутатов за границу.

"Этот процесс значительно усложнился после ситуаций с Тищенко, Симоненко и другими. Теперь он станет еще сложнее. По сути, только парламентские мероприятия, только для своих, и только по разрешению из ОП (от кого нужно получить три "да" — понятно, я думаю). Вчера некоторые парламентарии и политики писали мне, что это, в сущности, диктатура. Я согласна с тем, что это нивелирование парламентаризма и парламентской дипломатии как таковой", — пишет она.

По мнению Забелиной, команда президента делает невероятные вещи в международном направлении и порой с очень сложными партнерами, у которых на первом месте их собственные интересы. Но по большому количеству направлений у нас не хватает человеческих ресурсов.

"Лично не раз была свидетелем очень эффективных выступлений народных депутатов за границей. И они за границей объединяются, несмотря на политические знамена, ради Украины. Меня удивляет, например, что на саммите НАТО присутствовал только один (!) народный депутат. Которого еще и едва выпустили. В то время когда парламентская дипломатия должна работать постоянно, как часы", — объясняет Забелина.

Журналистка напомнила, что впереди избирательная кампания в Америке, где постоянно должен присутствовать голос Украины, имеющий вес

"Война продолжается, нас будут склонять к переговорам, к уступкам. Это должно быть важнее чьего-то желания все контролировать. Не все депутаты у нас Аристовы и Дубинские", — подытожила она.

В то же время добавим, что источники "Телеграфа" в Государственной пограничной службе Украины отрицают информацию о запрете на выезд для чиновников или депутатов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народного депутата Юрия Аристова, который уехал этим летом отдыхать на Мальдивы, 27 июля лишили мандата. В целом 320 народных избранников проголосовали за такое решение.