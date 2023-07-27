Экс-министр и воин ВСУ уехал отдыхать на Крит: в сети его поддержали многие

В сети уже начал разгораться скандал по поводу отпуска военного, но большинство украинцев встали на защиту бойца

Не успел прогреметь в Украине скандал с поездкой нардепа Аристова на Мальдивы, как в сети уже обсуждают отдых бывшего министра инфраструктуры, а ныне — бойца 104-ой бригады ВСУ Владимира Омеляна на Крите.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, опубликовав при этом соответствующие документы.

Так, командование воинской части оказалось не против того, чтобы Омелян съездил на отдых и провел в городе Ретимно 17 дней из положенного ему отпуска. Отмечается, что поездка бойца началась 21 июля и закончится 6 августа. По словам Плинского, разрешение на выезд военного было подписано командиром воинской части Сергеем Каспровым. Омелян выехал из Украины через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области.

Журналист также упомянул, что говорят об Омеляне бойцы подразделения, в котором он служит:

"Во-первых, бойцы подразделения, в котором "служит" Омелян, говорят, что назвать его пребывание в подразделении службой очень сложно. Они уверяют, что большинство времени этот уважаемый господин занимается личными делами по месту жительства. Во-вторых, прямо накануне отпуска подразделение Омеляна, а именно в июне 2023 года, было отправлено на передовую. Господина Омеляна сразу перевели в другое подразделение этой же воинской части, но уже в Ровенской области, тем самым сохранив его в тылу. Ну и как после такого нервного стресса не отдохнуть?".

Комментарий воевавшего на фронте журналиста Владимира Бойко

Бойко подчеркнул, что Владимир Омелян действительно появлялся в подразделении довольно редко.

"Сейчас опросил народ на предмет, видел ли кто-то капитана Омеляна за год войны на военной службе (лично я его ни разу не видел, хотя, как оказалось, по документам прослужил с ним бок о бок полгода). Результат опроса: один раз его видели в апреле 2022 года в Николаеве в кабинете бывшего командира 206 ОБ ТрО, где Омелян фиктивно считался офицером группы планирования штаба, и три раза – в Каневе, у кабинета командира 251 ОБ ТрО. Все четыре раза Омелян приезжал в воинские части в гражданской одежде и представлялся волонтером, который что-то там привез для защитников", — пишет Бойко.

Реакция Владимира Омеляна

На разгоревшийся скандал отреагировал и главный герой этой истории. На своей странице в Facebook он написал пост, в котором отметил, что этим летом он впервые отправился в отпуск за последние полтора года. По словам Омеляна, в рядах ВСУ он находится в первых дней полномасштабного вторжения.

Сейчас он, согласно заявлениям в посте, является офицером 104 бригады теробороны, а ранее служил 251 батальоне 241-й бригады.

К слову, Омелян отметил, что надеется на скорейшее присоединение и самого журналиста Плинского к рядам ВСУ.

Что пишут в сети

Экс-нардеп Борислав Береза вступился за Омеляна и упрекнул тех, кто живет спокойной жизнью ежедневно, но упрекает бойца в том, что тот отправился на отдых.

В то же время политолог Виктор Таран высказался в защиту Омеляна.

Часть пользователей сети также поддержала Омеляна и не увидела ничего в том, что он отправился отдыхать на Крит.

Некоторые же задались вопрос, а каждый ли военный имеет право выехать на отдых за границу во время отпуска или же такие привилегии даются избранным.

Также украинцы в соцсетях поинтересовались в журналиста, опубликовавшего пост об отпуске Омеляна, почему бы ему самого не отправиться защищать Родину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "слуга народа" Юрий Аристов засветился этим летом на Мальдивах. В Госбюро расследований отметили, что он находился со своей супругой и детьми до 22 июля в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.