Ексміністр і воїн ЗСУ поїхав відпочивати на Кріт: у мережі його багато хто підтримав

У мережі вже почався скандал з приводу відпустки військового, але більшість українців стали на захист бійця

Не встиг прогриміти в Україні скандал із поїздкою нардепа Арістова на Мальдіви, як у мережі вже обговорюють відпочинок колишнього міністра інфраструктури, а нині бійця 104-ої бригади ЗСУ Володимира Омеляна на Кріті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Євген Плінський, опублікувавши при цьому відповідні документи.

Так, командування військової частини було не проти того, щоб Омелян з’їздив на відпочинок і провів у місті Ретимно 17 днів із належної йому відпустки. Зазначається, що поїздка бійця розпочалася 21 липня та закінчиться 6 серпня. За словами Плінського, дозвіл на виїзд військового підписано командиром військової частини Сергієм Каспровим. Омелян виїхав з України через пункт пропуску "Устилуг" у Волинській області.

Журналіст також згадав, що говорять про Омеляна бійці підрозділу, в якому він служить:

"По-перше, бійці підрозділу, в якому "служить" Омелян, кажуть, що назвати його перебування у підрозділі службою дуже складно. Вони запевняють, що більшість часу цей шановний пан займається особистими справами за місцем проживання. По-друге, прямо напередодні відпустки підрозділ Омеляна, а саме у червні 2023 року, був відправлений на передову. Пана Омеляна одразу перевели до іншого підрозділу цієї ж військової частини, але вже на Рівненщині, тим самим зберігши його в тилу. Ну і як після такого нервового стресу не відпочити? ".

Коментар журналіста Володимира Бойка, який воював на фронті

Бойко наголосив, що Володимир Омелян справді з’являвся у підрозділі досить рідко.

"Зараз опитав народ на предмет, чи бачив хтось капітана Омеляна за рік війни на військовій службі (особисто я його жодного разу не бачив, хоча, як виявилося, за документами прослужив з ним пліч-о-пліч). Результат опитування: один раз його бачили у квітні 2022 року в Миколаєві в кабінеті колишнього командира 206 ОБ ТрО, де Омелян фіктивно вважався офіцером групи планування штабу, і три рази – у Каневі, біля кабінету командира 251 ОБ ТрО. і представлявся волонтером, який щось там привіз для захисників", — пише Бойко.

Реакція Володимира Омеляна

На скандал, що розгорівся, відреагував і головний герой цієї історії. На своїй сторінці у Facebook він написав пост, в якому зазначив, що цього літа він вперше вирушив у відпустку за останні півтора року. За словами Омеляна, у лавах ЗСУ він перебуває у перші дні повномасштабного вторгнення.

Наразі він, згідно із заявами у посту, є офіцером 104 бригади тероборони, а раніше служив 251 батальйоні 241-ї бригади.

До речі, Омелян зазначив, що сподівається на якнайшвидше приєднання і самого журналіста Плінського до лав ЗСУ.

Що пишуть у мережі

Екснардеп Борислав Береза заступився за Омеляна і дорікнув тим, хто живе спокійним життям щодня, але дорікає бійцю, що той вирушив на відпочинок.

Водночас політолог Віктор Таран висловився за захист Омеляна.

Частина користувачів мережі також підтримала Омеляна і не побачила нічого, що він відправився відпочивати на Кріт.

Деякі ж запитали, а чи кожен військовий має право виїхати на відпочинок за кордон під час відпустки, чи такі привілеї даються обраним.

Також українці в соцмережах поцікавилися у журналіста, який опублікував пост про відпустку Омеляна, чому б йому не відправитися захищати Батьківщину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "слуга народу" Юрій Арістов засвітився цього літа на Мальдівах. У Держбюро розслідувань зазначили, що він перебував зі своєю дружиною та дітьми до 22 липня у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.