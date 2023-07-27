Политический обозреватель Юлия Забелина уверена, что парламентская дипломатия должна работать на Украину

Выезд за границу для политиков, по сути, запретили.

Я писала уже на днях, что этот процесс значительно усложнился после ситуаций с Тищенко, Симоненко и другими.

Теперь он станет еще сложнее. По сути, только парламентские мероприятия, только для своих, и только по разрешению из ОП (от кого нужно получить три "да" — понятно, я думаю).

Вчера некоторые парламентарии и политики писали мне, что это, в сущности, диктатура.

Я согласна с тем, что это нивелирование парламентаризма и парламентской дипломатии как таковой.

Команда президента делает невероятные вещи в международном направлении, с очень сложными западными партнерами, для которых прежде всего важны свои интересы и интересы своего государства, а никакие там не "западные ценности" (уже жду слов, что работаю на ОП, но, со слов некоторых, я постоянно на кого-то работаю).

Но по куче направлений у нас не хватает человеческих ресурсов.

Лично не раз была свидетелем очень эффективных выступлений народных депутатов за границей.

И они за границей объединяются, несмотря на политические знамена, ради Украины.

Меня удивляет, например, что на саммите НАТО присутствовал только один (!) народный депутат. Которого еще и едва выпустили. В то время когда парламентская дипломатия должна работать постоянно, как часы. Не везде у нас есть посольства и не везде, где они есть, они работают очень эффективно. Даже те, кого публично хвалят.

Впереди избирательная кампания в Америке. Там постоянно должен присутствовать голос Украины, причем голос, имеющий вес. Потому что с кем попало в Америке говорить не любят.

Война продолжается, нас будут склонять к переговорам, к уступкам. Это должно быть важнее чьего-то желания все контролировать.

Не все депутаты у нас Аристовы и Дубинские.

Должны работать цивилизованные правила, а не телефонное право и искусство договорняков, ведь мы цивилизованная страна?

Я не защитник депутатов, я точно знаю, что постоянно работающих для пользы государства сильно меньше половины. Но у нас куча международных вызовов.

ВСУ на фронте объединяется, чтобы противостоять врагу.

Почему мы не можем делать то же на международной арене?

Источник: Facebook-страница Юлии Забелиной