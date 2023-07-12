Кулуары саммита НАТО: почему Украину не пригласили в Альянс и какая в этом роль Байдена

Саммит НАТО не стал для Украины прорывным, но и провальным его назвать никак нельзя

Проходивший 11-12 июля саммит НАТО в Вильнюсе имел все возможности стать действительно историческим: и для самого Альянса, и для Украины. Но, к сожалению, согласованная ранее формула приглашения к вступлению, более выгодная нашему государству, была переписана уже во время саммита. Политический обозреватель "Телеграфа" Юлия Забелина провела в Вильнюсе два дня и сегодня расскажет, что предшествовало изменению формулировок, какую роль в этом процессе играли Соединенные Штаты, а также почему саммит все же нельзя назвать провальным.

Что-то пошло не так практически сразу

Еще до начала саммита в Вильнюсе официальный Киев озвучил одно громкое решение по Украине: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере написал, что союзники по НАТО достигли консенсуса об отмене ПДЧ (плана действий по членству) на пути Украины в Альянс. Позже эту информацию озвучил президент Литвы Гитанас Науседа, отметив, что это значительно упростит путь для Украины.

Однако, как позже рассказывали источники "Телеграфа", это должно быть презентовано на саммите, как одна из побед для Украины. Само заявление о ПДЧ, прозвучавшее до саммита, не было согласовано со всеми участниками.

Однако украинские власти еще задолго до события неоднократно заявляли, что именно хотят получить от саммита — официальное приглашение Украины в Альянс и четкий график членства. Это должно стать политическим решением, поскольку не означало бы ни применения 5-й статьи НАТО, ни автоматического вступления Украины в Альянс, а действительно показало бы, что двери для Украины открыты не только на словах. О том, что Украина не может вступить в Альянс во время войны, украинские власти озвучивали публично и раньше.

Но в первый день саммита стало ясно, что в итоговом коммюнике не будет желаемой для Украины формулировки. По информации источников "Телеграфа" в украинских властях и среди западных дипломатов, главные противники этого были США и Германия.

Штаты — главный партнер Украины, но…

Именно Штаты настояли на том, чтобы формулировка звучала как "приглашение Украине присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты условия", а Германия предложила ввести механизм Годовой национальной программы (ГНП), который должен контролировать ход выполнения этих же условий с помощью министров иностранных дел стран НАТО. И это при том, что еще в понедельник утром был предварительно наработан текст, который устраивал Украину.

"Это непосредственно позиция Байдена (не приглашать Украину в НАТО, — Ред.). Даже не Штатов, или отдельных представителей. Во-первых, он не хочет становиться человеком, при президентстве которого состоится третья мировая или ядерная война. Во-вторых, у Штатов есть желание использовать вступление Украины в НАТО в качестве разменной монеты на предстоящих переговорах Киева и Москвы", — рассказало похожую информацию сразу несколько источников издания.

Твит раздора

Хотя о важности реформ, прежде всего, в сфере обороны, судебной власти и антикоррупции также говорят, но стоит отметить, что это лишь второстепенные причины отказа. Что важно, впервые за долгое время финальное коммюнике саммита не было подготовлено к самому заседанию, а переписывалось фактически во вторник. Во многом это произошло из-за возмущенной реакции украинского президента на информацию о коммюнике, которое не подходило Украине.

Путем в Вильнюс президент с командой экспромтом придумали твит, который потом поднял много шума.

"Сейчас по дороге в Вильнюс мы получили сигналы, что определенные формулировки обсуждаются без Украины, я хотел бы подчеркнуть, что эта формулировка касается приглашения стать членом НАТО, а не членства Украины. Это беспрецедентно и абсурдно, когда не устанавливаются временные рамки ни для приглашения, ни для членства Украины", — гневно написал Владимир Зеленский.

Как пересказывали источники, Байден очень эмоционально отреагировал на это заявление украинского президента.

"Во время заседания с лидерами стран-членов НАТО он давил на партнеров и эмоционально высказывался по поводу Зеленского. И даже те страны, которые были за Украину, а это и Британия, и страны Балтии, Польша, начали "сливаться". Байден, например, подчеркивал угрозы на восточном фланге, говорил об угрозах со стороны Беларуси, и хотят ли страны получить определенные виды вооружений. Поэтому даже самые смелые, спасовали перед натиском Штатов", — передает собеседник издания.

Почему Байден против приглашения Украины

А вечером из-за возникшего напряжения Байден единственный не принял участие в ужине, организованном президентом Литвы, и в котором приняли участие абсолютно все лидеры стран членов НАТО, а также Владимир Зеленский.

Официально страны также неохотно комментировали решение саммита и избегали ответов на вопросы. Например, президент Чехии Петр Павел, которому задала вопрос журналистка "Телеграфа", канцлер Германии вообще сделал вид, что не услышал вопрос о приглашении Украины.

Не под запись литовские дипломаты в разговоре с журналистом "Телеграфа" говорили, что при президентстве Байдена позиция по членству в НАТО не изменится.

"Штаты не хотят Украину в НАТО не только из-за позиции Байдена, но и из-за того, что никто не хочет видеть Украину в Альянсе во время войны, которая непонятно когда завершится. Это будет бросать тень на способность НАТО, как структуры, ведь Альянс тогда по существу будет участвовать в войне. Фактически, тогда Штаты будут воевать с рф, а не Украина", — отметил дипломат в разговоре с нашим изданием.

Условия безопасности для Украины

Одной из чувствительных тем после объявления коммюнике саммита стали условия, которые должна выполнить Украина, чтобы получить желаемое приглашение. Часть партнеров, в том числе американцев, снова заявила о необходимости реформ.

"Даже сами украинцы скажут вам, что им нужно проводить дальнейшие реформы. Они добились значительного прогресса в различных демократических реформах и реформах сектора безопасности, но им придется продолжать работать в этом направлении", — заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Украинской властной верхушке также важно было понять, что именно подразумевается под этими словами. Ведь если речь идет о разных реформах, тогда это станет очередным механизмом затягивания членства Украины в НАТО. Под это определение каждый год можно добавлять все новые требования.

Не под запись один из чиновников Администрации Байдена рассказал "Телеграфу", что ситуация будет зависеть "исключительно от ситуации на фронте", то есть речь идет фактически об условиях безопасности. И полноценное приглашение Украины в НАТО на следующем саммите в Вашингтоне будет также зависеть от этого.

Позже уже президент Зеленский постоянно повторял фразу "безопасные условия".

"Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация будет стабилизирована. Если простым языком — когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО. Я никакого другого мнения не слышал. Нам важно было, чтобы в итоговой декларации звучало "security conditions "(безопасные гарантии), но было просто "гарантии". Но мы понимаем, что мы говорим именно о безопасности", — прокомментировал президент на пресс-конференции.

Очевидно, таким образом, команда президента решила публично отстаивать именно такую трактовку коммюнике и навязывать свою повестку западным партнерам. В общем, на второй день саммита президент решил снизить напряжение и заявил, что решение саммита хорошее, но если бы было приглашение, то было бы еще лучше. Тон его дальнейших месседжей был исключительно положительным: о том, что Украина все равно настроена на членство, хотя он и сожалеет, что саммит упустил возможность стать историческим.

Так провал или нет?

Но называть саммит исключительно провальным не получится, потому что Украина получила в Вильнюсе несколько важных наработок.

Первое – это новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход из советских к натовским стандартам подготовки и доктрин.

Второй элемент — создание нового Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоялось уже во вторник на саммите. И третье — это озвучивание декларации о гарантиях безопасности для Украины от стран G7.

Хотя над членством Украины в НАТО нашему государству снова придется поработать и доказать западным партнерам, прежде всего Штатам, что Украина готова получить официальное приглашение в Альянс уже во время следующего саммита в Вашингтоне в следующем году.