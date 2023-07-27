Політичний оглядач Юлія Забєліна вважає, що парламентська дипломатія має працювати на Україну

Виїзд за кордон для політиків, по суті, заборонили.

Я писала вже днями, що цей процес значно ускладнився після ситуацій з Тищенком, Симоненком та іншими.

Тепер він стане ще складнішим. По суті, лише парламентські заходи, лише для своїх, і лише за дозволом з ОП (від кого треба отримати три "так" — зрозуміло, я думаю).

Вчора деякі парламентарі та політики писали мені, що це, по суті, диктатура.

Я погоджуюсь з тим, що це нівелювання парламентаризму і парламентської дипломатії як такої.

Команда президента робить неймовірні речі у міжнародному напрямі, з дуже складними західними партнерами, для яких перш за все важливі свої інтереси та інтереси своєї держави, а ніякі там не "західні цінності"(вже чекаю слів, що працюю на ОП, та, зі слів деяких, я постійно на когось працюю).

Але по купі напрямів в нас не вистачає людських ресурсів.

Особисто не раз була свідком дуже ефективних виступів народних депутатів за кордоном.

І вони за кордоном об’єднуються, не дивлячись на політичні прапори, заради України.

Мені дивно, наприклад, що на саміті НАТО був присутній лише один (!) народний депутат. Якого ще й ледь випустили. В той час, коли парламентська дипломатія має працювати постійно, як годинник. Не усюди в нас є посольства, і не усюди, де вони є, вони працюють дуже ефективно. Навіть ті, кого публічно хвалять.

Попереду виборча кампанія в Америці. Там постійно має бути присутній голос України, причому голос, який має вагу. Бо будь з ким в Америці говорити не люблять.

Війна триває, нас будуть схиляти до перемовин, до поступок. Це має бути головнішим за чиєсь бажання все контролювати.

Не всі депутати в нас Арістови та Дубінські.

Мають працювати цивілізовані правила, а не телефонне право і мистецтво договорняків, бо ми ж цивілізована країна?

Я не захисник депутатів, я точно знаю, що тих, хто постійно працює на користь державі, сильно менше половини. Але у нас купа міжнародних викликів.

ЗСУ на фронті об’єднується, щоб протистояти ворогу.

Чому ми не можемо робити того ж на міжнародній арені?

Джерело: Facebook-сторінка Юлії Забєліної