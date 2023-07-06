Виїзд з України у 2023 році: чи є нові обмеження для громадян
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Чи є нові обмеження для перетину кордону для чоловіків і жінок у 2023 році
Під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо виїзду за кордон для деяких осіб. Однак є винятки, коли жінки та чоловіки можуть вільно покинути країну.
Як повідомляє УНІАН, більшість українок мають право вільно перетинати кордон, а для українців, віком від 18 до 60 років, виїзд заборонений за певними правилами.
Кому з жінок не можна виїхати за кордон у 2023 році
- посадовці;
- народні депутати.
Вищезазначені жінки можуть перетинати кордон тільки з метою службового відрядження.
Кому з чоловіків не дозволено покидати Україну у 2023 році
- військовозобов'язаним;
- обмежено придатним до військової служби;
- депутатам;
- посадовцям;
- прокурорам;
- чоловікам-студентам іноземних вишів (нововведення).
Такі українці можуть виїхати за кордон тільки з метою службового відрядження, окрім студентів.
Тож, ось список чоловіків, які можуть виїхати в іншу країну:
- непридатні до військової служби — при наявності рішення медичної комісії про непридатність;
- тимчасово непридатні до військової служби — при наявності довідки про інвалідність і документу на підтвердження статусу тимчасово непридатного;
- чоловіки з інвалідністю I-III групи — при наявності документа, який підтверджує статус інваліда і виданий в Україні;
- батьки трьох та більше дітей — при наявності свідотств про народження дітей, про шлюб або розірвання шлюбу, або посвідчення батька багатодітної сім’ї;
- батьки-одинаки неповнолітньої дитини — при наявності свідотства про народження дитину і документу про смерть матері чи позбавлення її материнських прав;
- чоловіки, якісупроводжують хворого родича (дружину, батьків, дітей) чи родича з інвалідністю — при наявності документів про стан здоров'я хворого і виключно в супроводі особи, яку доглядає чоловік;
- чоловіки, які супроводжують дитину чи дружину з інвалідністю — при наявності відповідного лікарського висновку;
- чоловіки, які постійно проживають за кордоном і можуть підтвердити це спеціальними відмітками в паспорті;
- діячі культури, які отримали дозвіл на виїзд від Міністерства культури;
- моряки і залізничники — при наявності листа судовласника чи трудового договору;
- спортсмени — при наявності дозволу на участь в змаганнях за кордоном від Міністерства спорту;
- водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і мають профіль в інформаційній системі Укртрансбезпеки;
- волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ і гуманітарну допомогу;
- поранені військовослужбовці ЗСУ — при наявності направлення на лікування за кордоном і підтвердження від МОЗ.
"Варто зазначити, що навіть наявність всіх необхідних документів не гарантує виїзду за кордон. Остаточне рішення приймається прикордонниками", -мовиться у повідомленні.
Тож, якщо Держприкордонслужба відмовила вам у виїзді, то це можна оскаржити.
"Для цього чоловікові радять подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону. Якщо він надасть письмову відмову, то варто звернутися в окружний адміністративний суд з усіма документами, що підтверджують право на виїзд, і письмовою відмовою від ДПС. Суд має розглянути правомірність відмови у виїзді за кордон", — роз'яснюється на сайті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства.