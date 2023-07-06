Виїзд з України у 2023 році: чи є нові обмеження для громадян

Чи є нові обмеження для перетину кордону для чоловіків і жінок у 2023 році

Під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо виїзду за кордон для деяких осіб. Однак є винятки, коли жінки та чоловіки можуть вільно покинути країну.

Як повідомляє УНІАН, більшість українок мають право вільно перетинати кордон, а для українців, віком від 18 до 60 років, виїзд заборонений за певними правилами.

Кому з жінок не можна виїхати за кордон у 2023 році

посадовці;

народні депутати.

Вищезазначені жінки можуть перетинати кордон тільки з метою службового відрядження.

Кому з чоловіків не дозволено покидати Україну у 2023 році

військовозобов'язаним;

обмежено придатним до військової служби;

депутатам;

посадовцям;

прокурорам;

чоловікам-студентам іноземних вишів (нововведення).

Такі українці можуть виїхати за кордон тільки з метою службового відрядження, окрім студентів.

Тож, ось список чоловіків, які можуть виїхати в іншу країну:

непридатні до військової служби — при наявності рішення медичної комісії про непридатність;

— при наявності рішення медичної комісії про непридатність; тимчасово непридатні до військової служби — при наявності довідки про інвалідність і документу на підтвердження статусу тимчасово непридатного;

— при наявності довідки про інвалідність і документу на підтвердження статусу тимчасово непридатного; чоловіки з інвалідністю I-III групи — при наявності документа, який підтверджує статус інваліда і виданий в Україні;

— при наявності документа, який підтверджує статус інваліда і виданий в Україні; батьки трьох та більше дітей — при наявності свідотств про народження дітей, про шлюб або розірвання шлюбу, або посвідчення батька багатодітної сім’ї;

— при наявності свідотств про народження дітей, про шлюб або розірвання шлюбу, або посвідчення батька багатодітної сім’ї; батьки-одинаки неповнолітньої дитини — при наявності свідотства про народження дитину і документу про смерть матері чи позбавлення її материнських прав;

— при наявності свідотства про народження дитину і документу про смерть матері чи позбавлення її материнських прав; чоловіки, які супроводжують хворого родича (дружину, батьків, дітей) чи родича з інвалідністю — при наявності документів про стан здоров'я хворого і виключно в супроводі особи, яку доглядає чоловік;

(дружину, батьків, дітей) чи родича з інвалідністю — при наявності документів про стан здоров'я хворого і виключно в супроводі особи, яку доглядає чоловік; чоловіки, які супроводжують дитину чи дружину з інвалідністю — при наявності відповідного лікарського висновку;

— при наявності відповідного лікарського висновку; чоловіки, які постійно проживають за кордоном і можуть підтвердити це спеціальними відмітками в паспорті;

і можуть підтвердити це спеціальними відмітками в паспорті; діячі культури , які отримали дозвіл на виїзд від Міністерства культури;

, які отримали дозвіл на виїзд від Міністерства культури; моряки і залізничники — при наявності листа судовласника чи трудового договору;

— при наявності листа судовласника чи трудового договору; спортсмени — при наявності дозволу на участь в змаганнях за кордоном від Міністерства спорту;

— при наявності дозволу на участь в змаганнях за кордоном від Міністерства спорту; водії , які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і мають профіль в інформаційній системі Укртрансбезпеки;

, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і мають профіль в інформаційній системі Укртрансбезпеки; волонтери , які перевозять вантажі для ЗСУ і гуманітарну допомогу;

, які перевозять вантажі для ЗСУ і гуманітарну допомогу; поранені військовослужбовці ЗСУ — при наявності направлення на лікування за кордоном і підтвердження від МОЗ.

"Варто зазначити, що навіть наявність всіх необхідних документів не гарантує виїзду за кордон. Остаточне рішення приймається прикордонниками", -мовиться у повідомленні.

Тож, якщо Держприкордонслужба відмовила вам у виїзді, то це можна оскаржити.

"Для цього чоловікові радять подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону. Якщо він надасть письмову відмову, то варто звернутися в окружний адміністративний суд з усіма документами, що підтверджують право на виїзд, і письмовою відмовою від ДПС. Суд має розглянути правомірність відмови у виїзді за кордон", — роз'яснюється на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства.