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Виїзд з України у 2023 році: чи є нові обмеження для громадян

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Додалось ще одне правило для виїзду за кордон для деяких українців Новина оновлена 06 липня 2023, 12:20
Додалось ще одне правило для виїзду за кордон для деяких українців. Фото chas.news

Чи є нові обмеження для перетину кордону для чоловіків і жінок у 2023 році

Під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо виїзду за кордон для деяких осіб. Однак є винятки, коли жінки та чоловіки можуть вільно покинути країну.

Як повідомляє УНІАН, більшість українок мають право вільно перетинати кордон, а для українців, віком від 18 до 60 років, виїзд заборонений за певними правилами.

Кому з жінок не можна виїхати за кордон у 2023 році

  • посадовці;
  • народні депутати.

Вищезазначені жінки можуть перетинати кордон тільки з метою службового відрядження.

Кому з чоловіків не дозволено покидати Україну у 2023 році

  • військовозобов'язаним;
  • обмежено придатним до військової служби;
  • депутатам;
  • посадовцям;
  • прокурорам;
  • чоловікам-студентам іноземних вишів (нововведення).

Такі українці можуть виїхати за кордон тільки з метою службового відрядження, окрім студентів.

Тож, ось список чоловіків, які можуть виїхати в іншу країну:

  • непридатні до військової служби — при наявності рішення медичної комісії про непридатність;
  • тимчасово непридатні до військової служби — при наявності довідки про інвалідність і документу на підтвердження статусу тимчасово непридатного;
  • чоловіки з інвалідністю I-III групи — при наявності документа, який підтверджує статус інваліда і виданий в Україні;
  • батьки трьох та більше дітей — при наявності свідотств про народження дітей, про шлюб або розірвання шлюбу, або посвідчення батька багатодітної сім’ї;
  • батьки-одинаки неповнолітньої дитини — при наявності свідотства про народження дитину і документу про смерть матері чи позбавлення її материнських прав;
  • чоловіки, якісупроводжують хворого родича (дружину, батьків, дітей) чи родича з інвалідністю — при наявності документів про стан здоров'я хворого і виключно в супроводі особи, яку доглядає чоловік;
  • чоловіки, які супроводжують дитину чи дружину з інвалідністю — при наявності відповідного лікарського висновку;
  • чоловіки, які постійно проживають за кордоном і можуть підтвердити це спеціальними відмітками в паспорті;
  • діячі культури, які отримали дозвіл на виїзд від Міністерства культури;
  • моряки і залізничники — при наявності листа судовласника чи трудового договору;
  • спортсмени — при наявності дозволу на участь в змаганнях за кордоном від Міністерства спорту;
  • водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і мають профіль в інформаційній системі Укртрансбезпеки;
  • волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ і гуманітарну допомогу;
  • поранені військовослужбовці ЗСУ — при наявності направлення на лікування за кордоном і підтвердження від МОЗ.

"Варто зазначити, що навіть наявність всіх необхідних документів не гарантує виїзду за кордон. Остаточне рішення приймається прикордонниками", -мовиться у повідомленні.

Тож, якщо Держприкордонслужба відмовила вам у виїзді, то це можна оскаржити.

"Для цього чоловікові радять подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетинанні кордону. Якщо він надасть письмову відмову, то варто звернутися в окружний адміністративний суд з усіма документами, що підтверджують право на виїзд, і письмовою відмовою від ДПС. Суд має розглянути правомірність відмови у виїзді за кордон", — роз'яснюється на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства.

Теги:
#Жінки #Чоловіки #Військовозобов'язані #Виїзд за кордон