Привілеї не передбачені: чому деяким категоріям українців заборонено виїжджати за кордон

Привілеїв для українців з деякими професіями не передбачено

В Україні депутатам місцевих рад заборонено виїжджати за кордон у особистих справах, пов'язаних з власним бізнесом. Такі ж правила стосуються і чиновників, суддів, прокурорів та інших посадовців.

Про це повідомляє Район.Закордон.

Тож, окрім вищезазначених посадовців, під правила підпадають (незалежно від статі):

судді Конституційного Суду України,

судді,

прокурори,

керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад,

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування (повний список нижче у постанові).

За яких обставин посадовці мають право вільно перетинати державний кордон:

службового відрядження;

якщо це депутат жінка або чоловік, який є одиноким батьком, які збираються виїхати за межі України для супроводження туди своєї дитини/дітей віком до 18 років (включно), або щоби відвідати таких дітей, які вже там перебувають, що потрібно підтвердити відповідними документами;

якщо він/вона потребують лікування за кордоном, за наявності листа Міністра охорони здоров’я, у якому підтверджується, що цю особу можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я за кордоном;

якщо такий виїзд спричинений смертю за кордоном одного із членів сім’ї депутата першого або другого ступеня споріднення.

"Пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", — додається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства.