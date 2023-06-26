11 категорій чоловіків можуть виїхати за кордон: хто з українців матиме таке право

Деякі українці можуть виїхати за кордон при наявності зазначених обставин

Під час загальної мобілізації чоловікам заборонено виїзд з України, але існує 11 категорій українців, які можуть вільно виїхати за кордон.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

11 категорій чоловіків, які можуть виїхати з країни

Зняття з обліку за станом здоров’я

Залишити територію України можуть чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров’я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Однак громадяни з обмеженою придатністю виїхати з України під час воєнного стану все ще не можуть.

Тимчасово непридатні

На підставі довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до шести місяців.

Троє та більше дітей

Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, теж можуть виїжджати за кордон. Вирішальним фактором, який дозволить отримати пропуск на перетин кордону, є не просто наявність дітей, а те, що чоловік їх повноцінно утримує і може надати документи, які це підтверджують.

Батьки-одинаки

Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право виїхати за кордон.

Чоловіки з інвалідністю

Громадяни України, які мають підтверджену та задокументовану І–III групи інвалідності, можуть перетинати кордон за наявності таких документів: Якщо чоловік отримав документ про інвалідність за кордоном, то виїзд буде неможливим.

Супровід

Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Однак перетнути кордон вони можуть лише у супроводі хворого або людини з інвалідністю. Інакше за кордон не випустять навіть за наявності документів, які підтверджують мету виїзду.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин та дітей з інвалідністю І або II групи або дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями.

Наявність постійного місця проживання за кордоном

Виїхати за кордон можуть чоловіки, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті.

Військові

Військовослужбовці теж мають право перетинати кордон, та лише у кількох випадках:

Якщо військовий поранений і потребує лікування чи реабілітації за кордоном.

Якщо військовий їде на спеціалізоване навчання.

Водії та волонтери

Кордон можуть перетинати водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Працівники залізниці та моряки

Працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України.

Перетинати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, судах внутрішнього плавання або підготовку на судах.

Спортсмени та діячі культури

Дозволено залишати Україну спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо.

А от з січня 2023 року виїхати за кордон не зможуть посадовці, чиновники, представники місцевої влади, народні депутати, прокурори тощо. Відповідне рішення ухвалила РНБО. Підставою для виїзду за кордон для таких осіб може бути виключно службове відрядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чекає тих чоловіків, які підлягають під мобілізацію, якщо вони намагаються втекти за межі України.