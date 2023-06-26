11 категорий мужчин могут уехать за границу: кто из украинцев будет иметь такое право

Некоторые украинцы могут уехать за границу при наличии указанных обстоятельств

Во время всеобщей мобилизации мужчинам запрещен выезд из Украины, но существует 11 категорий украинцев, которые могут свободно выехать за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

11 категорий мужчин, которые могут уехать из страны

Снятие с учета по состоянию здоровья

Покинуть территорию Украины могут мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для этого будет оформлена инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Однако граждане с ограниченной годностью уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.

Временно непригодны

На основании справки об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии можно получить статус временной непригодности к военной службе сроком до шести месяцев.

Трое и больше детей

Мужчины, которые заботятся о троих и более детях младше 18 лет, тоже могут выезжать за границу. Решающим фактором, который позволит получить пропуск на пересечение границы, является не просто наличие детей, а то, что мужчина их полноценно удерживает и может предоставить подтверждающие это документы.

Родители-одиночки

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, имеют право уехать за границу.

Мужчины с инвалидностью

Граждане Украины, имеющие подтвержденную и задокументированную I–III группы инвалидности, могут пересекать границу при наличии следующих документов: Если мужчина получил документ об инвалидности за границей, то выезд будет невозможен.

Сопровождение

Мужчины могут выехать за пределы Украины, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Однако пересечь границу они могут только в сопровождении больного или человека с инвалидностью. Иначе за границу не выпустят даже при наличии документов, подтверждающих цель выезда.

Также мужчины от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями.

Наличие постоянного места жительства за границей

Выехать за границу могут мужчины, постоянно проживающие в другой стране и имеющие соответствующие отметки в паспорте.

Военные

Военнослужащие имеют право пересекать границу, но только в нескольких случаях:

Если военный ранен и нуждается в лечении или реабилитации за границей.

Если военный едет на специализированную учебу.

Водители и волонтеры

Границу могут пересекать водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности.

Также выезжать за границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Работники железной дороги и моряки

Работникам железнодорожного транспорта, а также морякам, работающим на международных рейсах, разрешено покидать территорию Украины.

Пересекать границу могут моряки, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или подготовка на судах.

Спортсмены и деятели культуры

Разрешено покидать Украину спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнования и т.д.

А вот с января 2023 выехать за границу не смогут чиновники, чиновники, представители местной власти, народные депутаты, прокуроры и т.д. Соответствующее решение принял СНБО. Основанием для выезда за границу для таких лиц может быть исключительно служебная командировка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ждет тех мужчин, которые подлежат под мобилизацию, если они пытаются скрыться за пределы Украины.