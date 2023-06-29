Виїзд за кордон для чоловіків за однієї умови: хто з українців має на це право

Деякі українські чоловіки матимуть право виїжджати за кордон

В Україні в умовах воєнного стану виїзд із країни для чоловіків призовного віку заборонено. Однак деяким категоріям дозволено вільно виїжджати за кордон.

Як повідомляє 24 Канал, чоловік може виїхати за кордон у разі зняття з військового обліку.

На сайті роз'яснюється, у разі, якщо українець віком від 18 до 60 років має медичні протипоказання, що перешкоджають йому проходити військову службу, то він може бути виключений з військового обліку. Факт про непридатність до військової служби встановлює військово-лікарська комісія.

Відповідно до рішення ВЛК про непридатність до служби та заявою про виключення з військового обліку, чоловік може виїхати за кордон. Це регулюється 1 частиною статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пунктом 2 – 6 Правил перетину державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 року №57.

Тож, є кілька підстав для зняття з військового обліку:

медичні протипоказання;

вагітність;

вік понад 60 років;

наявність дітей віком до 3 років;

інвалідність.

Військовозобов'язаний має першочергово подати заяву до ТЦК та СП, вказавши підставу для зняття з обліку. Також треба підкріпити звернення відповідними документами.

"Після ухвалення відповідного рішення військкомат видає наказ про виключення з обліку, який передає до військової частини. Після цього військовослужбовець може отримати відпустку, аби зібрати речі та необхідні документи", — роз'яснюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лікарів, яких потрібно проходити призовникам під час військово-лікарської комісії.