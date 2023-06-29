Выезд за границу для мужчин при одном условии: кто из украинцев имеет на это право
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Некоторые украинские мужчины будут иметь право выезжать за границу
В Украине в условиях военного положения выезд из страны для мужчин призывного возраста запрещен. Однако некоторым категориям разрешено свободно уезжать за границу.
Как сообщает 24 Канал, мужчина может выехать за границу в случае снятия с военного учета.
На сайте разъясняется, если украинец в возрасте от 18 до 60 лет имеет медицинские противопоказания, препятствующие ему проходить военную службу, то он может быть исключен из военного учета. Факт о непригодности к военной службе устанавливает военно-врачебная комиссия.
В соответствии с решением ВВК о непригодности к службе и заявлением об исключении из военного учета, мужчина может уехать за границу. Это регулируется 1 частью статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также пунктом 2 — 6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины от 27 января 1995 №57.
Есть несколько оснований для снятия с военного учета:
- медицинские противопоказания;
- беременность;
- возраст более 60 лет;
- наличие детей младше 3 лет;
- инвалидность.
Военнообязанный должен подать заявление в ТЦК и СП, указав основание для снятия с учета. Также следует подкрепить обращение соответствующими документами.
"После принятия соответствующего решения военкомат издает приказ об исключении из учета, передаваемого в воинскую часть. После этого военнослужащий может получить отпуск, чтобы собрать вещи и необходимые документы", — разъясняется в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о врачах, которых нужно проходить призывникам во время военно-врачебной комиссии.