Выезд за границу для мужчин при одном условии: кто из украинцев имеет на это право

Некоторые украинские мужчины будут иметь право выезжать за границу

В Украине в условиях военного положения выезд из страны для мужчин призывного возраста запрещен. Однако некоторым категориям разрешено свободно уезжать за границу.

Как сообщает 24 Канал, мужчина может выехать за границу в случае снятия с военного учета.

На сайте разъясняется, если украинец в возрасте от 18 до 60 лет имеет медицинские противопоказания, препятствующие ему проходить военную службу, то он может быть исключен из военного учета. Факт о непригодности к военной службе устанавливает военно-врачебная комиссия.

В соответствии с решением ВВК о непригодности к службе и заявлением об исключении из военного учета, мужчина может уехать за границу. Это регулируется 1 частью статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также пунктом 2 — 6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины от 27 января 1995 №57.

Есть несколько оснований для снятия с военного учета:

медицинские противопоказания;

беременность;

возраст более 60 лет;

наличие детей младше 3 лет;

инвалидность.

Военнообязанный должен подать заявление в ТЦК и СП, указав основание для снятия с учета. Также следует подкрепить обращение соответствующими документами.

"После принятия соответствующего решения военкомат издает приказ об исключении из учета, передаваемого в воинскую часть. После этого военнослужащий может получить отпуск, чтобы собрать вещи и необходимые документы", — разъясняется в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о врачах, которых нужно проходить призывникам во время военно-врачебной комиссии.