Выезд за границу на командировку: при каких обстоятельствах некоторые украинцы могут покинуть страну

Покинуть Украину некоторые работники смогут только при наличии одного обстоятельства из четырех

В Украине составили список граждан, которые могут свободно покинуть страну. Также уехать за границу имеют право депутаты местных советов, но при некоторых условиях.

Об этом сообщает Руководитель Регионального офиса "U-LEAD с Европой" в Черкасской области Сергей Слинько в комментарии "18000".

Депутаты местных советов (городских, поселковых, сельских), руководители структурных подразделений ОМС (управлений, отделов, секторов), а также работники, забронированные на период мобилизации и военное время за ОМС – это три категории лиц, на которых распространяют новые ограничения по пересечению границы.

При каких условиях депутаты городских, поселковых и сельских советов имеют право пересекать государственную границу:

служебной командировки;

если это депутат женщина или мужчина, который является одиноким отцом, которые собираются выехать за пределы Украины для сопровождения туда своего ребенка/детей до 18 лет (включительно), или чтобы посетить таких детей, которые уже там находятся, что нужно подтвердить соответствующими документами;

если он/она нуждается в лечении за границей, при наличии письма Министра здравоохранения, в котором подтверждается, что это лицо могут принять на лечение учреждения здравоохранения за границей;

если такой выезд вызван смертью за границей одного из членов семьи депутата первой или второй степени родства.

Такие правила будут действовать в период военного положения, согласно новым законодательным нормам.

Так же депутаты местного совета могут покинуть Украину при условии наличия решения о служебной командировке.

"Важно то, что местный совет не может направить депутата в официальную служебную командировку, поскольку депутат не является его работником ", — говорится на сайте.

Что касается возможности выезда за пределы Украины депутатов местных советов по личным делам, связанным с собственным бизнесом (на основании командировки, оформленной по их месту работы), то этот вопрос также не однозначен и требует разъяснения уполномоченных органов или более четкого законодательного урегулирования .

В то же время депутаты городских советов, которые перешли границу раньше, находятся там на законных основаниях и работают дистанционно, могут не возвращаться в Украину. При условии, что такие условия устраивают его работодателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родственники некоторых украинцев могут уехать за границу.