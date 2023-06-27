Виїзд за кордон на відрядження: за яких обставин деякі українці можуть покинути країну

Покинути Україну деякі працівники зможуть лише за наявністю однієї обставини з чотирьох

В Україні склали список громадян, які можуть вільно покинути країну. Також виїхати за кордон мають право депутати місцевих рад, але за деяких умов.

Про це повідомляє Керівник Регіонального офісу "U-LEAD з Європою" у Черкаській області Сергій Слинько у коментарі "18000".

Депутати місцевих рад (міських, селищних, сільських), керівники структурних підрозділів ОМС (управлінь, відділів, секторів), а також працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за ОМС – це ті три категорії осіб, на яких розповсюджують нові обмеження щодо перетину кордону.

За яких умов депутати міських, селищних та сільських рад мають право перетинати державний кордон:

службового відрядження;

якщо це депутат жінка або чоловік, який є одиноким батьком, які збираються виїхати за межі України для супроводження туди своєї дитини/дітей віком до 18 років (включно), або щоби відвідати таких дітей, які вже там перебувають, що потрібно підтвердити відповідними документами;

якщо він/вона потребують лікування за кордоном, за наявності листа Міністра охорони здоров’я, у якому підтверджується, що цю особу можуть прийняти на лікування заклади охорони здоров’я за кордоном;

якщо такий виїзд спричинений смертю за кордоном одного із членів сім’ї депутата першого або другого ступеня споріднення.

Такі правила діятимуть у період воєнного стану, згідно з новими законодавчими нормами.

Також депутати місцевої ради можуть покинути Україну за умови наявності рішення про службове відрядження.

"Важливим є те, що місцева рада не може направити депутата в офіційне службове відрядження, оскільки депутат не є її працівником", — мовиться на сайті.

Щодо можливості виїзду за межі України депутатів місцевих рад у особистих справах, пов’язаних з власним бізнесом (на підставі відрядження, оформленого за їх місцем роботи), то це питання також не є однозначним та потребує роз’яснення уповноважених органів або більш чіткого законодавчого врегулювання.

Водночас, депутати міських рад, які перетнули кордон раніше, перебувають там на законних підставах та працюють дистанційно, можуть не повертатись в Україну. За умови, якщо такі умови влаштовують його роботодавця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родичі деяких українців можуть виїхати за кордон.