Привилегии не предусмотрены: почему некоторым категориям украинцев запрещено выезжать за границу

Привилегии для украинцев с некоторыми профессиями не предусмотрены

В Украине депутатам местных советов запрещено выезжать за границу по личным делам, связанным с собственным бизнесом. Такие же правила касаются и чиновников, судей, прокуроров и других должностных лиц.

Об этом сообщает Район.Заграница.

Поэтому, кроме вышеупомянутых должностных лиц, под правила подпадают (независимо от пола):

судьи Конституционного суда Украины,

судьи,

прокуроры,

руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов,

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления (полный список ниже в постановлении).

При каких обстоятельствах должностные лица имеют право свободно пересекать государственную границу:

служебной командировки;

если это депутат женщина или мужчина, который является одиноким отцом, которые собираются выехать за пределы Украины для сопровождения туда своего ребенка/детей до 18 лет (включительно), или чтобы посетить таких детей, которые уже там находятся, что нужно подтвердить соответствующими документами;

если он/она нуждается в лечении за границей, при наличии письма Министра здравоохранения, в котором подтверждается, что это лицо могут принять на лечение учреждения здравоохранения за границей;

если такой выезд вызван смертью за границей одного из членов семьи депутата первой или второй степени родства.

"Пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем иного образованного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны", — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уехать из Украины сотруднику критически важного предприятия.