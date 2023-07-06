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Выезд из Украины в 2023 году: есть ли новые ограничения для граждан

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Добавилось еще одно правило для выезда за границу для некоторых украинцев Новость обновлена 06 июля 2023, 12:20
Добавилось еще одно правило для выезда за границу для некоторых украинцев. Фото chas.news

Есть ли новые ограничения для пересечения границы для мужчин и женщин в 2023 году

Во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду за границу для некоторых лиц. Однако есть исключения, когда женщины и мужчины могут свободно покинуть страну.

Как сообщает УНИАН, большинство украинок имеют право свободно пересекать границу, а для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет выезд запрещен по определенным правилам.

Кому из женщин нельзя уехать за границу в 2023 году

  • чиновники;
  • народные депутаты.

Вышеупомянутые женщины могут пересекать границу только с целью служебной командировки.

Кому из мужчин не разрешено покидать Украину в 2023 году

  • военнообязанным;
  • ограничено годным к военной службе;
  • депутатам;
  • должностным лицам;
  • прокурорам;
  • мужчинам-студентам иностранных вузов (нововведение).

Такие украинцы могут выехать за границу только с целью служебной командировки, кроме студентов.

Итак, вот список мужчин, которые могут уехать в другую страну :

  • непригодны к военной службе – при наличии решения медицинской комиссии о непригодности;
  • временно непригодны к военной службе — при наличии справки об инвалидности и документе в подтверждение статуса временно непригодного;
  • мужчины с инвалидностью I-III группы — при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданный в Украине;
  • родители трех и более детей — при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверение отца многодетной семьи;
  • родители-одиночки несовершеннолетнего ребенка — при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении его материнских прав;
  • мужчины, сопровождающие больного родственника (жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью — при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина;
  • мужчины, сопровождающие ребенка или жену с инвалидностью — при наличии соответствующего врачебного заключения;
  • мужчины, постоянно проживающие за границей и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте;
  • деятели культуры, получившие разрешение на выезд от Министерства культуры;
  • моряки и железнодорожники — при наличии письма судовладельца или трудового договора;
  • спортсмены — при наличии разрешения на участие в соревнованиях за границей от Министерства спорта;
  • водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и имеющие профиль в информационной системе Укртрансбезопасности;
  • волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ и гуманитарную помощь;
  • ранены военнослужащие ВСУ — при наличии направления на лечение за границей и подтверждения от Минздрава.

"Стоит отметить, что даже наличие всех необходимых документов не гарантирует выезда за границу. Окончательное решение принимается пограничниками ", — говорится в сообщении.

Так что, если Госпогранслужба отказала вам в выезде, то это можно обжаловать.

"Для этого мужчине советуют подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы. Если он предоставит письменный отказ, то следует обратиться в окружной административный суд со всеми документами, подтверждающими право на выезд, и письменным отказом ГПС. Суд должен рассмотреть правомерность отказа в выезде за границу ", — разъясняется на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уехать из Украины сотруднику критически важного предприятия.

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#Женщины #Мужчины #Военнообязанные #Выезд за границу