Выезд из Украины в 2023 году: есть ли новые ограничения для граждан

Есть ли новые ограничения для пересечения границы для мужчин и женщин в 2023 году

Во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду за границу для некоторых лиц. Однако есть исключения, когда женщины и мужчины могут свободно покинуть страну.

Как сообщает УНИАН, большинство украинок имеют право свободно пересекать границу, а для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет выезд запрещен по определенным правилам.

Кому из женщин нельзя уехать за границу в 2023 году

чиновники;

народные депутаты.

Вышеупомянутые женщины могут пересекать границу только с целью служебной командировки.

Кому из мужчин не разрешено покидать Украину в 2023 году

военнообязанным;

ограничено годным к военной службе;

депутатам;

должностным лицам;

прокурорам;

мужчинам-студентам иностранных вузов (нововведение).

Такие украинцы могут выехать за границу только с целью служебной командировки, кроме студентов.

Итак, вот список мужчин, которые могут уехать в другую страну :

непригодны к военной службе – при наличии решения медицинской комиссии о непригодности;

– при наличии решения медицинской комиссии о непригодности; временно непригодны к военной службе — при наличии справки об инвалидности и документе в подтверждение статуса временно непригодного;

— при наличии справки об инвалидности и документе в подтверждение статуса временно непригодного; мужчины с инвалидностью I-III группы — при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданный в Украине;

— при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданный в Украине; родители трех и более детей — при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверение отца многодетной семьи;

— при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверение отца многодетной семьи; родители-одиночки несовершеннолетнего ребенка — при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении его материнских прав;

— при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении его материнских прав; мужчины, сопровождающие больного родственника (жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью — при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина;

(жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью — при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина; мужчины, сопровождающие ребенка или жену с инвалидностью — при наличии соответствующего врачебного заключения;

— при наличии соответствующего врачебного заключения; мужчины, постоянно проживающие за границей и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте;

и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте; деятели культуры , получившие разрешение на выезд от Министерства культуры;

, получившие разрешение на выезд от Министерства культуры; моряки и железнодорожники — при наличии письма судовладельца или трудового договора;

— при наличии письма судовладельца или трудового договора; спортсмены — при наличии разрешения на участие в соревнованиях за границей от Министерства спорта;

— при наличии разрешения на участие в соревнованиях за границей от Министерства спорта; водители , имеющие лицензию на международные перевозки грузов и имеющие профиль в информационной системе Укртрансбезопасности;

, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и имеющие профиль в информационной системе Укртрансбезопасности; волонтеры , перевозящие грузы для ВСУ и гуманитарную помощь;

, перевозящие грузы для ВСУ и гуманитарную помощь; ранены военнослужащие ВСУ — при наличии направления на лечение за границей и подтверждения от Минздрава.

"Стоит отметить, что даже наличие всех необходимых документов не гарантирует выезда за границу. Окончательное решение принимается пограничниками ", — говорится в сообщении.

Так что, если Госпогранслужба отказала вам в выезде, то это можно обжаловать.

"Для этого мужчине советуют подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы. Если он предоставит письменный отказ, то следует обратиться в окружной административный суд со всеми документами, подтверждающими право на выезд, и письменным отказом ГПС. Суд должен рассмотреть правомерность отказа в выезде за границу ", — разъясняется на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уехать из Украины сотруднику критически важного предприятия.