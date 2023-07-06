Выезд из Украины в 2023 году: есть ли новые ограничения для граждан
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Есть ли новые ограничения для пересечения границы для мужчин и женщин в 2023 году
Во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду за границу для некоторых лиц. Однако есть исключения, когда женщины и мужчины могут свободно покинуть страну.
Как сообщает УНИАН, большинство украинок имеют право свободно пересекать границу, а для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет выезд запрещен по определенным правилам.
Кому из женщин нельзя уехать за границу в 2023 году
- чиновники;
- народные депутаты.
Вышеупомянутые женщины могут пересекать границу только с целью служебной командировки.
Кому из мужчин не разрешено покидать Украину в 2023 году
- военнообязанным;
- ограничено годным к военной службе;
- депутатам;
- должностным лицам;
- прокурорам;
- мужчинам-студентам иностранных вузов (нововведение).
Такие украинцы могут выехать за границу только с целью служебной командировки, кроме студентов.
Итак, вот список мужчин, которые могут уехать в другую страну :
- непригодны к военной службе – при наличии решения медицинской комиссии о непригодности;
- временно непригодны к военной службе — при наличии справки об инвалидности и документе в подтверждение статуса временно непригодного;
- мужчины с инвалидностью I-III группы — при наличии документа, подтверждающего статус инвалида и выданный в Украине;
- родители трех и более детей — при наличии свидетельств о рождении детей, о браке или расторжении брака, или удостоверение отца многодетной семьи;
- родители-одиночки несовершеннолетнего ребенка — при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа о смерти матери или лишении его материнских прав;
- мужчины, сопровождающие больного родственника (жену, родителей, детей) или родственника с инвалидностью — при наличии документов о состоянии здоровья больного и исключительно в сопровождении лица, за которым ухаживает мужчина;
- мужчины, сопровождающие ребенка или жену с инвалидностью — при наличии соответствующего врачебного заключения;
- мужчины, постоянно проживающие за границей и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте;
- деятели культуры, получившие разрешение на выезд от Министерства культуры;
- моряки и железнодорожники — при наличии письма судовладельца или трудового договора;
- спортсмены — при наличии разрешения на участие в соревнованиях за границей от Министерства спорта;
- водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и имеющие профиль в информационной системе Укртрансбезопасности;
- волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ и гуманитарную помощь;
- ранены военнослужащие ВСУ — при наличии направления на лечение за границей и подтверждения от Минздрава.
"Стоит отметить, что даже наличие всех необходимых документов не гарантирует выезда за границу. Окончательное решение принимается пограничниками ", — говорится в сообщении.
Так что, если Госпогранслужба отказала вам в выезде, то это можно обжаловать.
"Для этого мужчине советуют подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы. Если он предоставит письменный отказ, то следует обратиться в окружной административный суд со всеми документами, подтверждающими право на выезд, и письменным отказом ГПС. Суд должен рассмотреть правомерность отказа в выезде за границу ", — разъясняется на сайте.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уехать из Украины сотруднику критически важного предприятия.