Как мужчинам-волонтерам выехать из Украины: подробное пояснение

Разрешение на выезд могут отменить в двух случаях

В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Из-за этого мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет нельзя выезжать за границу. Но если мужчина волонтер, то его могут выпустить, однако при наличии необходимых документов.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал адвокат Владислав Юрчак. Он отметил, что специальное разрешение на выезд мужчина-волонтер может получить только от Министерства инфраструктуры или военной администрации.

Кроме того, чтобы получить разрешение на выезд, нужно иметь при себе обоснование, в котором будут прописаны объем груза и количество транспортных средств, которые необходимы для его перевозки. Предоставить обоснование нужно в письменном виде, а составить его могут далеко не все, а только:

военнослужащие,

работники правоохранительных органов;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители и адресаты гуманитарной помощи.

После получения разрешения на выезд, волонтеру разрешается находится за границей не больше 30 календарных дней с момента пересечения границы. Однако, если цель поездки меняется или волонтеры превышают допустимые сроки, то разрешение на выезд отменяется в течение 7 дней с момента, когда были установлены факты нарушений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как водители могут выехать из Украины и какие документы для этог необходимы.