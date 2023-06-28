Выезд из Украины для водителей: какие документы нужны для пересечения границы

Для украинцев есть возможность уехать на чужом авто

Есть список тех украинцев, которые могут свободно покинуть страну во время военного положения. В то же время, если собрав нужный пакет документов по новым правилам, граждане имеют право покинуть страну на автомобиле.

Как сообщает Бесплатная правовая помощь, при пересечении границы на чужой машине документов нужно больше.

Какие документы нужен человек, выезжающий за границу с автомобилем:

свидетельство о регистрации;

опознавательный знак Украины — наклейку UA;

стандартные государственные номерные знаки (так называемые индивидуальные номера, например SHEVA1 или СHAS, действительны только на территории Украины — пересечь границу с ними нельзя).

Важно помнить, что владелец машины должен заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто.

Также на границе могут обратить внимание на тонировку окон (в некоторых странах запрещено на ветровом и переднем стекле) и проверить наличие аптечки, огнетушителя и запасного колеса (для некоторых автомобилей).

Что касается пересечения границы на собственном авто, то водителю необходимо иметь следующие документы:

водительское удостоверение по международным стандартам;

техпаспорт по информации кириллицей и латиницей;

договор международного страхования – действительную Зеленую карту.

Важно: военнообязанные должны иметь документы, которые предоставляют на это разрешение и подтверждают цель поездки.

На сайте разъясняется, что "Зеленую карту" можно купить любой страховой компании и даже в банке. Ее стоимость будет зависеть от типа транспорта и срока пребывания за границей.

Чтобы оформить, необходимо иметь:

техпаспорт;

водительское удостоверение, загран или украинский паспорт.

Следует отметить, что Зеленая карта будет действовать только через день после его оформления. Сумма покрытия страхования зависит от страны, куда вы направляетесь.

Также обязательное условие для выезда – медицинское страхование. Полис нужно оформить на каждого пассажира, который будет уезжать в автомобиле.

Выезд из Украины на чужом авто разрешается при наличии следующих документов:

доверенность на право вождения с нотариальной отметкой о разрешении владельца на выезд;

временный регистрационный талон на право вождения;

техпаспорт на автомобиль;

водительское удостоверение по международным стандартам.

Следует отметить, что вместо поручения владельца, лицо может оформить временное свидетельство о регистрации в сервисном центре МВД.

Для этого от владельца авто и второго лица требуются:

паспорт,

РНОКПП,

свидетельство регистрации транспортного средства.

В течение 10 дней после возвращения из-за границы такое свидетельство следует вернуть в сервисный центр.

Если владелец автомобиля находится за границей, доверенность оформляется в украинском посольстве или консульстве. Документ должен быть апостилирован, переведен на украинский и заверен украинским нотариусом. Присутствие человека, которому передают право управлять автомобилем, не обязательно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выезде из Украины для депутатов местных советов. Они вправе покинуть страну при наличии одного обстоятельства из четырех.