Як чоловікам-волонтерам виїхати з України: докладне пояснення

Дозвіл на виїзд можуть скасувати у двох випадках

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Через це чоловікам призовного віку від 18 до 60 років не можна виїжджати за кордон. Але якщо чоловік волонтер, його можуть випустити, проте за наявності необхідних документів.

Про це в інтерв’ю 24-му каналу розповів адвокат Владислав Юрчак. Він зазначив, що спеціальний дозвіл на виїзд чоловік-волонтер може отримати лише від Міністерства інфраструктури чи військової адміністрації.

Крім того, щоб отримати дозвіл на виїзд, потрібно мати при собі обґрунтування, в якому буде прописано обсяг вантажу та кількість транспортних засобів, які необхідні для його перевезення. Надати обґрунтування потрібно письмово, а скласти його можуть далеко не всі, а тільки:

військовослужбовці,

працівники правоохоронних органів;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники та адресати гуманітарної допомоги.

Після отримання дозволу на виїзд волонтеру дозволяється перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з моменту перетину кордону. Однак, якщо мета поїздки змінюється або волонтери перевищують допустимі терміни, то дозвіл на виїзд скасовується протягом 7 днів з моменту, коли було встановлено факти порушень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як водії можуть виїхати з України і які документи для цього необхідні.