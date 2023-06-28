Виїзд з України для водіїв: які документі потрібні для перетину кордону

Для українців є можливість виїхати на чужому авто

Під час воєнного стану не всі українці можуть вільно покинути країну. Для тих, хто може виїхати і збирається зробити це на автомобілі, необхідно зібрати потрібний пакет документів.

Як повідомляє Безоплатна правова допомога, при перетині кордону на чужий машині документів потрібно більше.

Які документи повинна мати людина, яка виїжджає за кордон з автомобілем:

свідоцтво про реєстрацію;

розпізнавальний знак України — наліпку UA;

стандартні державні номерні знаки (так звані індивідуальні номери, наприклад SHEVA1 чи СHAS, дійсні тільки на території України — перетнути кордон з ними не можна).

Важливо пам'ятати, що власник машини повинен укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників авто.

Також на кордоні можуть звернути увагу на тонування вікон (у деяких країнах заборонене на вітровому та передньому склі) та перевірити наявність аптечки, вогнегасника та запасного колеса (для деяких авто).

Щодо перетину кордону на власному авто, то водієві необхідно мати наступні документи:

водійське посвідчення за міжнародними стандартами;

техпаспорт з інформацію кирилицею та латиницею;

договір міжнародного страхування — дійсну Зелену карту.

Важливо: військовозобов'язані обов'язково повинні мати документи, які надають на це дозвіл та підтверджують мету поїздки.

На сайті роз'яснюється, що "Зелену карту" можна придбати будь-якій страховій компанії та навіть у банку. Її вартість залежатиме від типу транспорту та терміну перебування закордоном.

Щоб оформити, необхідно мати:

техпаспорт;

водійське посвідчення, закордонний або український паспорт.

Слід зауважити, що Зелена карта діятиме лише через один день після її оформлення. Сума покриття страхування залежить від країни, куди ви прямуєте.

Також обов’язкова умова для виїзду — медичне страхування. Поліс потрібно оформити на кожного пасажира, який їхатиме в автомобілі.

Виїзд з Україні на чужому авто дозволяється за наявністю таких документів:

довіреність на право водіння з нотаріальною поміткою про дозвіл власника на виїзд;

тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем;

техпаспорт на автівку;

посвідчення водія за міжнародними стандартами.

Варто зауважити, що замість доручення власника особа може оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію у сервісному центрі МВС.

Для цього від власника авто та другої особи потрібні:

паспорт,

РНОКПП,

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Протягом 10 днів після повернення з-за кордону таке свідоцтво потрібно повернути до сервісного центру.

Якщо власник автівки перебуває за кордоном, довіреність оформлюють в українському посольстві або консульстві. Документ має бути апостильованим, перекладеним української та завірений українським нотаріусом. Присутність людини, якій передають право керувати автомобілем, не обовʼязкова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виїзд з України для депутатів місцевих рад. Вони мають право покинути країну за наявністю однієї обставини з чотирьох.