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С одной целью: при каких обстоятельствах военные могут уехать за границу

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Выезд из Украины для военных во время отпуска Новость обновлена 04 июля 2023, 13:15
Выезд из Украины для военных во время отпуска. Фото Українська правда

Некоторые военные могут покинуть Украину из-за одного обстоятельства

В Украине во время военного положения для мужчин призывного возраста выезд за границу запрещен. Однако есть военнослужащие, которые могут выехать из страны к семье во время отпуска.

Как сообщает BBC, с началом июня бойцы имеют право трижды в год взять основной отпуск, составляющий 30 дней, а также 10 дней по семейным обстоятельствам.

Военный должен написать рапорт на отпуск и подать его командиру части. Там следует указать детали о поездке — дата выезда и возвращения, адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска.

Вместе с рапортом военный должен предоставить документы, подтверждающие причину поездки. Это могут быть свидетельства о браке и рождении ребенка, а также документы, доказывающие пребывание семьи за границей. Например, если жена и дети получили временную защиту в другой стране, то нужно дать подтверждение этому.

Какие документы нужно иметь военному для выезда за границу к семье:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т.п.);
  • отпускной билет с указанием места пребывания за границей;
  • выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении военнослужащему отпуска.

В случае, когда командир не разрешает уехать из Украины, его решение почти невозможно обжаловать.

"На основании этих документов такое лицо пропустят через границу в отпуск за пределы Украины ", — объясняет представитель пограничной службы Андрей Демченко.

Есть две причины, по которым военного во время отпуска не выпустят из страны:

  • у военного есть разрешение на отпуск, но не указан выезд за границу;
  • у бойца есть запреты на выезд: неуплаченные алименты, штрафы или судебные решения;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о документах, которые нужны для выезда за границу мужчинам-волонтерам.

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