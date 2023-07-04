С одной целью: при каких обстоятельствах военные могут уехать за границу

Некоторые военные могут покинуть Украину из-за одного обстоятельства

В Украине во время военного положения для мужчин призывного возраста выезд за границу запрещен. Однако есть военнослужащие, которые могут выехать из страны к семье во время отпуска.

Как сообщает BBC, с началом июня бойцы имеют право трижды в год взять основной отпуск, составляющий 30 дней, а также 10 дней по семейным обстоятельствам.

Военный должен написать рапорт на отпуск и подать его командиру части. Там следует указать детали о поездке — дата выезда и возвращения, адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска.

Вместе с рапортом военный должен предоставить документы, подтверждающие причину поездки. Это могут быть свидетельства о браке и рождении ребенка, а также документы, доказывающие пребывание семьи за границей. Например, если жена и дети получили временную защиту в другой стране, то нужно дать подтверждение этому.

Какие документы нужно иметь военному для выезда за границу к семье:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера и т.п.);

отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении военнослужащему отпуска.

В случае, когда командир не разрешает уехать из Украины, его решение почти невозможно обжаловать.

"На основании этих документов такое лицо пропустят через границу в отпуск за пределы Украины ", — объясняет представитель пограничной службы Андрей Демченко.

Есть две причины, по которым военного во время отпуска не выпустят из страны:

у военного есть разрешение на отпуск, но не указан выезд за границу;

у бойца есть запреты на выезд: неуплаченные алименты, штрафы или судебные решения;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о документах, которые нужны для выезда за границу мужчинам-волонтерам.