Ветеринарный паспорт и многое другое: главные правила для выезда из страны с животными

Какие документы нужны для пересечения границы с животным

Каждому украинцу, входящему в список граждан, которые могут покинуть страну во время военного положения, для выезда за границу нужно собрать необходимый перечень документов для себя, детей, на машину, а также для домашнего любимца.

Как сообщает Сhas.news, прежде всего животному нужно сделать ветеринарный паспорт международного образца (номерный).

Что должно включать в себя ветеринарный паспорт

отметку о комплексной вакцинации против вирусных болезней. Последняя вакцинация должна быть сделана не позднее 30 дней и не ранее 1 года до даты отъезда;

фото животного до достижения им 1 года;

отметку о чиповке с указанием даты чипования и локализации микрочипа;

информацию о вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата);

информацию об обработках против экто- и эндопаразитов (против блох и глистов).

Кроме паспорта, украинцу следует сделать еще:

международный ветеринарный сертификат на животное;

справку о том, что ваш любимец не представляет племенной ценности.

В то же время животное должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом, который должен соответствовать стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опубликовала "Временную процедуру перемещения домашних животных в ЕС (Польша, Словакия, Румыния и Венгрия) во время войны в Украине. Поэтому, согласно этой процедуре животное может не соответствовать стандартным требованиям (чип, паспорт, прививки, тесты).

Следует отметить, что когда вы прибудете в страну назначения, вам придется:

заполнить декларацию на животное;

сообщить информацию о местах нахождения соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу;

сделать необходимые ветеринарные процедуры в месте нахождения (чиповка, вакцинация против бешенства, исследование для определения титра антител к возбудителю бешенства).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых гражданах, которые могут уехать из Украины во время военного положения.