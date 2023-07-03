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Ветеринарный паспорт и многое другое: главные правила для выезда из страны с животными

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Выезд из Украины с животным Новость обновлена 03 июля 2023, 13:16
Выезд из Украины с животным. Фото lb.ua

Какие документы нужны для пересечения границы с животным

Каждому украинцу, входящему в список граждан, которые могут покинуть страну во время военного положения, для выезда за границу нужно собрать необходимый перечень документов для себя, детей, на машину, а также для домашнего любимца.

Как сообщает Сhas.news, прежде всего животному нужно сделать ветеринарный паспорт международного образца (номерный).

Что должно включать в себя ветеринарный паспорт

  • отметку о комплексной вакцинации против вирусных болезней. Последняя вакцинация должна быть сделана не позднее 30 дней и не ранее 1 года до даты отъезда;
  • фото животного до достижения им 1 года;
  • отметку о чиповке с указанием даты чипования и локализации микрочипа;
  • информацию о вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата);
  • информацию об обработках против экто- и эндопаразитов (против блох и глистов).

Кроме паспорта, украинцу следует сделать еще:

  • международный ветеринарный сертификат на животное;
  • справку о том, что ваш любимец не представляет племенной ценности.

В то же время животное должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом, который должен соответствовать стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опубликовала "Временную процедуру перемещения домашних животных в ЕС (Польша, Словакия, Румыния и Венгрия) во время войны в Украине. Поэтому, согласно этой процедуре животное может не соответствовать стандартным требованиям (чип, паспорт, прививки, тесты).

Следует отметить, что когда вы прибудете в страну назначения, вам придется:

  • заполнить декларацию на животное;
  • сообщить информацию о местах нахождения соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу;
  • сделать необходимые ветеринарные процедуры в месте нахождения (чиповка, вакцинация против бешенства, исследование для определения титра антител к возбудителю бешенства).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых гражданах, которые могут уехать из Украины во время военного положения.

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