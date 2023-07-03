Ветеринарный паспорт и многое другое: главные правила для выезда из страны с животными
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Какие документы нужны для пересечения границы с животным
Каждому украинцу, входящему в список граждан, которые могут покинуть страну во время военного положения, для выезда за границу нужно собрать необходимый перечень документов для себя, детей, на машину, а также для домашнего любимца.
Как сообщает Сhas.news, прежде всего животному нужно сделать ветеринарный паспорт международного образца (номерный).
Что должно включать в себя ветеринарный паспорт
- отметку о комплексной вакцинации против вирусных болезней. Последняя вакцинация должна быть сделана не позднее 30 дней и не ранее 1 года до даты отъезда;
- фото животного до достижения им 1 года;
- отметку о чиповке с указанием даты чипования и локализации микрочипа;
- информацию о вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата);
- информацию об обработках против экто- и эндопаразитов (против блох и глистов).
Кроме паспорта, украинцу следует сделать еще:
- международный ветеринарный сертификат на животное;
- справку о том, что ваш любимец не представляет племенной ценности.
В то же время животное должно иметь идентификацию клеймом или микрочипом, который должен соответствовать стандартам ISO 11784, ISO 11785.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опубликовала "Временную процедуру перемещения домашних животных в ЕС (Польша, Словакия, Румыния и Венгрия) во время войны в Украине. Поэтому, согласно этой процедуре животное может не соответствовать стандартным требованиям (чип, паспорт, прививки, тесты).
Следует отметить, что когда вы прибудете в страну назначения, вам придется:
- заполнить декларацию на животное;
- сообщить информацию о местах нахождения соответствующему уездному (районному) ветеринарному врачу;
- сделать необходимые ветеринарные процедуры в месте нахождения (чиповка, вакцинация против бешенства, исследование для определения титра антител к возбудителю бешенства).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых гражданах, которые могут уехать из Украины во время военного положения.