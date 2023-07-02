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На границе не будет проблем: кого из украинцев выпустят из Украины в июле 2023, полный список

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Выезд за границу в июле 2023 Новость обновлена 02 июля 2023, 13:10
Выезд за границу в июле 2023. Фото poland2day.com

Существует ряд граждан, которые могут выезжать из Украины во время военного положения

В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан, как и раньше, закрыт путь из Украины. Однако существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.

О том, кто может выехать за границу в июле 2023 года рассказывает "NV".

Выезд за границу мужчинам — кому разрешен с 1 июля

За границу могут выезжать мужчины таких шести категорий, которые предусмотрены законодательством:

  • исключенные с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию рф
  • мужчины и женщины госслужащие;

Что изменится с 1 июля

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что не всем мужчинам нужно обращаться в ТЦК для получения специальных документов на выезд. Это касается лиц, которые считаются непригодными к военной службе по медицинским причинам и были сняты с учета. Они могут получить необходимые документы в местных центрах комплектования.

Кроме того, Госпогранслужба усилила меры по законному пересечению государственной границы лицами, использующими систему Шлях. Выезд с этой системой запрещен, проводятся проверки, отбираются разрешения и начаты расследования. Наибольшее количество нарушений наблюдается среди небольших ФЛПов, которые за плату организовывали выезд лиц за границу.

Выезд за границу госслужащих

Если есть соответствующие документы, в командировку за границу могу выехать:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;
  • глава Кабинета Министров Украины, его заместители;
  • Руководитель Аппарата ВР Украины, его заместители;
  • госсекретари министерств;
  • Руководитель ОП Украины и его заместители;
  • руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • Председатель Службы безопасности, его заместители;
  • Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • Председатель и члены Счетной палаты;
  • Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
  • нардепы Украины;
  • Уполномоченный ВР Украины по правам человека и его представители;
  • Председатель НБ Украины, его заместители;
  • Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым и его заместители;
  • председатели местных госадминистраций, их заместители;
  • судьи Конституционного суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Выезд за границу мужчин по профессии

Закон позволяет выезд за границу:

  • работникам заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
  • членам экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • работникам железнодорожного транспорта;
  • авиационному персоналу в командировку или на обучение;
  • водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Выезд за границу мужчин, помогающих ВСУ

Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную или медицинскую помощь для ВСУ, также могут выезжать за границу

Также имеют право на выезд деятели культуры в целях сбора средств и представления страны. Кроме того, могут выезжать спортсмены и тренеры, участвующие в соревнованиях и тренировочных сборах.

Выезд мужчин за границу из-за состояния здоровья

За границу могут выезжать мужчины, которые являются:

лицами с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

  • лицами с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
  • лицами из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшими в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и сопровождающий один родственник, и линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
  • лицами, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из ТЦК.

Выезд за границу мужчин из-за семейного положения

Выезжать за границу может отец, опекун или усыновитель:

  • при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
  • при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
  • одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Также за границу может выехать мужчина при условии, если:

  • родственники мужа или жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и муж обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
  • один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для того чтобы дали разрешение на выезд нужные документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Напомним, ранее мы писали о том, как мужчинам-волонтерам выехать из Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как водители могут выехать из Украины и какие документы для этого необходимы.