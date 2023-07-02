На границе не будет проблем: кого из украинцев выпустят из Украины в июле 2023, полный список
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Существует ряд граждан, которые могут выезжать из Украины во время военного положения
В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан, как и раньше, закрыт путь из Украины. Однако существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.
О том, кто может выехать за границу в июле 2023 года рассказывает "NV".
Выезд за границу мужчинам — кому разрешен с 1 июля
За границу могут выезжать мужчины таких шести категорий, которые предусмотрены законодательством:
- исключенные с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию рф
- мужчины и женщины госслужащие;
Что изменится с 1 июля
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что не всем мужчинам нужно обращаться в ТЦК для получения специальных документов на выезд. Это касается лиц, которые считаются непригодными к военной службе по медицинским причинам и были сняты с учета. Они могут получить необходимые документы в местных центрах комплектования.
Кроме того, Госпогранслужба усилила меры по законному пересечению государственной границы лицами, использующими систему Шлях. Выезд с этой системой запрещен, проводятся проверки, отбираются разрешения и начаты расследования. Наибольшее количество нарушений наблюдается среди небольших ФЛПов, которые за плату организовывали выезд лиц за границу.
Выезд за границу госслужащих
Если есть соответствующие документы, в командировку за границу могу выехать:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;
- глава Кабинета Министров Украины, его заместители;
- Руководитель Аппарата ВР Украины, его заместители;
- госсекретари министерств;
- Руководитель ОП Украины и его заместители;
- руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Председатель Службы безопасности, его заместители;
- Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- Председатель и члены Счетной палаты;
- Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;
- председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- нардепы Украины;
- Уполномоченный ВР Украины по правам человека и его представители;
- Председатель НБ Украины, его заместители;
- Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым и его заместители;
- председатели местных госадминистраций, их заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
Выезд за границу мужчин по профессии
Закон позволяет выезд за границу:
- работникам заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- членам экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работникам железнодорожного транспорта;
- авиационному персоналу в командировку или на обучение;
- водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.
Выезд за границу мужчин, помогающих ВСУ
Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную или медицинскую помощь для ВСУ, также могут выезжать за границу
Также имеют право на выезд деятели культуры в целях сбора средств и представления страны. Кроме того, могут выезжать спортсмены и тренеры, участвующие в соревнованиях и тренировочных сборах.
Выезд мужчин за границу из-за состояния здоровья
За границу могут выезжать мужчины, которые являются:
лицами с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лицами с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
- лицами из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшими в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и сопровождающий один родственник, и линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
- лицами, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из ТЦК.
Выезд за границу мужчин из-за семейного положения
Выезжать за границу может отец, опекун или усыновитель:
- при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
Также за границу может выехать мужчина при условии, если:
- родственники мужа или жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и муж обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
- один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для того чтобы дали разрешение на выезд нужные документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
Напомним, ранее мы писали о том, как мужчинам-волонтерам выехать из Украины.
Также "Телеграф" рассказывал о том, как водители могут выехать из Украины и какие документы для этого необходимы.