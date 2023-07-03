Ветеринарний паспорт і багато чого іншого: головні правила для виїзду з країни з тваринами

Які документи потрібні для перетину кордону з твариною

Кожному українцю, який входить у список громадян, що можуть покинути країну під час воєнного стану, для виїзду за кордон потрібно зібрати необхідний перелік документів для себе, дітей, на машину, а також для домашнього улюбленця.

Як повідомляє Сhas.news, передусім тварині потрібно зробити ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний).

Що має містити в собі ветеринарний паспорт

позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація має бути зроблена не пізніше 30 днів і не раніше 1 року до дати від’їзду;

фото тварини до досягнення нею 1 року;

позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;

інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);

інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).

Окрім паспорту, українцю слід зробити ще:

міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;

довідку про те, що ваш улюбленець не представляє племінної цінності.

Водночас, тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом, який повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала "Тимчасову процедуру щодо переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина) під час війни в Україні. Тож, згідно з цією процедурою тварина може не відповідати стандартним вимогам (чип, паспорт, щеплення, тести).

Слід наголосити на тому, що коли ви прибудете в країну призначення, вам доведеться:

заповнити декларацію на тварину;

повідомити інформацію про місця перебування відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю;

зробити необхідні ветеринарні процедури у місці перебування (чипування, вакцинацію проти сказу, дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деяких громадян, які можуть виїхати з України під час воєнного стану.