Ветеринарний паспорт і багато чого іншого: головні правила для виїзду з країни з тваринами
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Які документи потрібні для перетину кордону з твариною
Кожному українцю, який входить у список громадян, що можуть покинути країну під час воєнного стану, для виїзду за кордон потрібно зібрати необхідний перелік документів для себе, дітей, на машину, а також для домашнього улюбленця.
Як повідомляє Сhas.news, передусім тварині потрібно зробити ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний).
Що має містити в собі ветеринарний паспорт
- позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація має бути зроблена не пізніше 30 днів і не раніше 1 року до дати від’їзду;
- фото тварини до досягнення нею 1 року;
- позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;
- інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);
- інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).
Окрім паспорту, українцю слід зробити ще:
- міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;
- довідку про те, що ваш улюбленець не представляє племінної цінності.
Водночас, тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом, який повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала "Тимчасову процедуру щодо переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина) під час війни в Україні. Тож, згідно з цією процедурою тварина може не відповідати стандартним вимогам (чип, паспорт, щеплення, тести).
Слід наголосити на тому, що коли ви прибудете в країну призначення, вам доведеться:
- заповнити декларацію на тварину;
- повідомити інформацію про місця перебування відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю;
- зробити необхідні ветеринарні процедури у місці перебування (чипування, вакцинацію проти сказу, дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деяких громадян, які можуть виїхати з України під час воєнного стану.