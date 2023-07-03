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Ветеринарний паспорт і багато чого іншого: головні правила для виїзду з країни з тваринами

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Виїзд з України з твариною Новина оновлена 03 липня 2023, 13:16
Виїзд з України з твариною. Фото lb.ua

Які документи потрібні для перетину кордону з твариною

Кожному українцю, який входить у список громадян, що можуть покинути країну під час воєнного стану, для виїзду за кордон потрібно зібрати необхідний перелік документів для себе, дітей, на машину, а також для домашнього улюбленця.

Як повідомляє Сhas.news, передусім тварині потрібно зробити ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний).

Що має містити в собі ветеринарний паспорт

  • позначку про комплексну вакцинацію проти вірусних хвороб. Остання вакцинація має бути зроблена не пізніше 30 днів і не раніше 1 року до дати від’їзду;
  • фото тварини до досягнення нею 1 року;
  • позначку про чипування із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа;
  • інформацію про вакцинацію проти сказу (назва вакцини, підпис, печатка, дата);
  • інформацію про обробки проти екто- і ендопаразитів (проти бліх і глистів).

Окрім паспорту, українцю слід зробити ще:

  • міжнародний ветеринарний сертифікат на тварину;
  • довідку про те, що ваш улюбленець не представляє племінної цінності.

Водночас, тварина повинна мати ідентифікацію клеймом або мікрочипом, який повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала "Тимчасову процедуру щодо переміщення домашніх тварин до ЄС (Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина) під час війни в Україні. Тож, згідно з цією процедурою тварина може не відповідати стандартним вимогам (чип, паспорт, щеплення, тести).

Слід наголосити на тому, що коли ви прибудете в країну призначення, вам доведеться:

  • заповнити декларацію на тварину;
  • повідомити інформацію про місця перебування відповідному повітовому (районному) ветеринарному лікарю;
  • зробити необхідні ветеринарні процедури у місці перебування (чипування, вакцинацію проти сказу, дослідження для визначення титру антитіл до збудника сказу).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деяких громадян, які можуть виїхати з України під час воєнного стану.

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#Тварина #Виїзд за кордон #Виїзд з України