На кордоні не буде проблем: кого з українців випустять з України в липні 2023 року, повний список

Існує низка громадян, які можуть виїжджати з України під час воєнного стану

В Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Однак існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.

Про те, хто може виїхати за кордон у липні 2023 року розповідає "NV".

Виїзд за кордон чоловікам – кому дозволено з 1 липня

За кордон можуть виїжджати чоловіки таких шести категорій, які передбачені законодавством:

виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння рф;

чоловіки та жінки держслужбовці;

Що зміниться з 1 липня

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що не всім чоловікам потрібно звертатися до ТЦК для отримання спеціальних документів на виїзд. Це стосується осіб, які вважаються непридатними до військової служби з медичних причин та були зняті з обліку. Вони можуть одержати необхідні документи у місцевих центрах комплектування.

Крім того, Держприкордонслужба посилила заходи щодо законного перетину державного кордону особами, які використовують систему Шлях. Виїзд із цією системою заборонено, проводяться перевірки, відбираються дозволи та розпочато розслідування. Найбільше порушень спостерігається серед невеликих ФОП, які за плату організовували виїзд осіб за кордон.

Виїзд за кордон держслужбовців

Якщо є відповідні документи, у відрядження за кордон можу виїхати:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;

голова Кабінету Міністрів України, його заступники;

Керівник Апарату ВР України, його заступники;

держсекретарі міністерств;

Керівник ВП України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів та служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його заступники;

Голова та члени Національної ради з телебачення та радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки та оборони України, його перший заступник;

нардепи України;

Уповноважений ВР України з прав людини та її представники;

Голова НБ України, його заступники;

Постійний представник Президента України в АР Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їхні заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурор;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування та працівники, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток ) належать господарським товариствам, частка держави у яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Виїзд за кордон чоловіків за фахом

Закон дозволяє виїзд за кордон:

працівникам закладу з догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна людина на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

членам екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;

працівникам залізничного транспорту;

авіаційному персоналу у відрядження чи навчання;

водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Виїзд за кордон чоловіків, які допомагають ЗСУ

Водії-волонтери, які перевозять гуманітарну чи медичну допомогу для ЗСУ, також можуть виїжджати за кордон

Також мають право на виїзд діячі культури з метою збирання коштів та подання країни. Крім того, можуть виїжджати спортсмени та тренери, які беруть участь у змаганнях та тренувальних зборах.

Виїзд чоловіків за кордон через стан здоров’я

За кордон можуть виїжджати чоловіки, які є:

особами з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, що підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особами з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, проживають (перебувають) в установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особами із складових сил оборони та сил безпеки, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування з пред'явленням відповідних документів та супроводжуючий один родич, та лінії спорідненості з відповідними документами, що дозволяють виїзд;

особами, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або знято або виключено з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК.

Виїзд за кордон чоловіків через сімейне становище

Виїжджати за кордон може батько, опікун або усиновлювач:

за наявності трьох та більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

самотній батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один із повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення ;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або ІІ групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Також за кордон може виїхати чоловік за умови, якщо:

родичі чоловіка чи дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та переймається цим членом сім'ї, що підтверджується документами;

один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Щоб дали дозвіл на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, факт догляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як чоловікам-волонтерам виїхати з України.

Також "Телеграф" розповідав про те, як водії можуть виїхати з України та які документи для цього необхідні.