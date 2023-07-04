З одною метою: за яких обставин військові можуть виїхати за кордон
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Деякі військові можуть покинути Україну через одну обставину
В Україні під час воєнного стану для чоловіків призовного віку виїзд за кордон заборонено. Однак, є військовослужбовці, які можуть виїхати з країни до родини під час відпустки.
Як повідомляє BBC, з початком червня бійці мають право тричі на рік взяти основну відпустку, що складає 30 днів, а також 10 днів за сімейними обставинами.
Військовий повинен написати рапорт на відпустку і подати його командиру частини. Там варто вказати деталі про поїздку — дати виїзду та повернення, адресу перебування, вид транспорту та пункт пропуску.
Разом з рапортом військовий має надати документи, які підтверджують причину поїздки. Це можуть бути свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном. Наприклад, якщо дружина та діти отримали тимчасовий захист в іноземній країні, то треба надати підтвердження цього.
Які документи потрібно мати військовому для виїзду за кордон до родини:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);
- відпускний квиток з вказанням місця перебуванням за кордоном;
- витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на прийняття рішення про надання військовослужбовцю відпустки.
У випадку, коли командир не дозволяє виїхати з України, його рішення майже не можливо оскаржити.
"На підставі цих документів таку особу пропустять через кордон у відпустку за межі України", — пояснює речник прикордонної служби Андрій Демченко.
Є дві причини, через які військового під час відпустки не випустять з країни:
- у військового є дозвіл на відпустку, але не вказаний виїзд за кордон;
- у бійця є заборони на виїзд: несплачені аліменти, штрафи чи судові рішення;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про документи, які потрібні для виїзду за кордон чоловікам-волонтерам.