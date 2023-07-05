Укр

Выезд за границу для тех, кому еще нет 18 лет: есть ли для них ограничения

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет Новость обновлена 05 июля 2023, 12:29
Военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет. Фото Радио ТРЕК

Госпогранслужба рассказала, действительно ли молодым людям запрещено покидать Украину

Во время военного положения мужчинам запрещено выезжать из Украины. Однако есть украинцы, которые могут свободно покинуть страну в зависимости от возраста.

Как сообщает Госпогранслужба для NewVoice, говорится о ребятах, не достигших 18 лет.

Согласно постановлению "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", ограничения на выезд из Украины имеют только военнообязанные лица — мужчины и женщины военнослужащие, а также госслужащие.

Дети могут выезжать за границу до 18 лет с родителями без ограничений.

Госпогранслужба объясняет, что путаница с запретом на выезд 17-летних юношей, вероятно, могла возникнуть из-за того, что в Украине с 5 января 2023 года начал действовать новый порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.

По новому порядку, призывники должны стать на военный учет в 16 лет в течение года, в котором исполняется 17 лет, но это не является основанием для запрета выезда из страны.

"Это положение не противоречит предыдущим правилам, в которых было указано, что военный учет начинается с 17 лет. Уточнение касается того факта, что на этот учет становятся до достижения 17 — в год, когда подросток достигает этого возраста", — добавляется на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родственники некоторых украинцев могут уехать за границу.

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#Мужчины #Выезд за границу #Выезд из Украины