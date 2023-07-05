Виїзд за кордон для тих, кому ще немає 18 років: чи є для них обмеження

Держприкордоннаслужба розповіла, чи дійсно юнакам заборонено покидати Україну

Під час воєнного стану чоловікам заборонено виїжджати з Україні. Однак є українці, які можуть вільно покинути країну в залежності від віку.

Як повідомляє Держприкордонслужба для NewVoice, мовиться про хлопців, які не досягли 18 років.

Згідно з постановою "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", обмеження на виїзд з України мають тільки військовозобов'язані особи ― чоловіки та жінки військовослужбовці, а також держслужбовці.

Діти можуть виїжджати за кордон до 18 років з батьками без обмежень.

Держприкордоннаслужба пояснює, що плутанина із забороною на виїзд 17-річних юнаків, імовірно, могла виникнути через те, що в Україні з 5 січня 2023 року почав діяти новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних.

Тож, за новин порядком, призовники мають стати на військовий облік у 16 років протягом року, в якому виповнюється 17 років, але це не є підставою для заборони виїзду з країни.

"Це положення не суперечить попереднім правилам, в яких було вказано, що військовий облік починається з 17 років. Уточнення стосується того факту, що на цей облік стають до досягнення 17 ― у рік, коли підліток досягає цього віку", — додається на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родичі деяких українців можуть виїхати за кордон.