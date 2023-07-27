ОП блокує виїзд за кордон чиновникам та депутатам? Що відомо і чому нардепи розлючені

На стадії доопрацювання знаходиться постанова, яка врегулює відрядження та відпустки за межами країни й це торкнеться не лише депутатів, а й чиновників та військових

На тлі скандалів з виїздом депутатів, чиновників і військовослужбовців ЗСУ на відпочинок за кордон з’явилася інформація про те, що влада заблокувала їм таку можливість. Водночас у процесі доопрацювання перебуває постанова, яка регулює відрядження. Про заборону пише у своєму блозі на "Телеграфі" й журналістка Юлія Забєліна.

Так, як повідомляє Українська правда, посилаючись на власні джерела в Офісі президента, після останніх порушень щодо виїзду відповідні органи ретельно перевірятимуть документи про відрядження.

"Це правда, що всім депутатам та чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратили зв’язок з реальністю. Зараз відповідні органи дуже ретельно перевірятимуть документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі. Щоб не було такого, що відрядження до Вільнюса, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються", — сказав співрозмовник.

За його словами, на стадії доопрацювання знаходиться постанова, яка врегулює ці відрядження та відпустки за межами країни. Це торкнеться не лише чиновників, а й військових.

"Є думки про те, що особливо скандальні люди після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки й піти повоювати", — додало джерело з ОП.

Тут же варто зазначити, що нещодавно з’явилася непідтверджена інформація, згідно з якою на прикордонні пости нібито було розіслано вказівки не випускати їхні країни всіх чиновників та депутатів. Як повідомляє "УП", у Держприкордонслужбі у відповідь на це сказали лише, що дотримуватимуться чинного законодавства.

"Заходи прикордонного контролю і надалі відбуватимуться відповідно до норм чинного законодавства, у тому числі й правил, встановлених на період дії воєнного стану та прописаних у постанові уряду №57", — наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Що кажуть депутати

Серед депутатів щодо цієї теми пройшла хвиля невдоволення. Так, наприклад, Іванна Клімпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, у якому заявила наступне:

"Насамперед, усі ці рішення не мають нічого спільного із законом і законністю. Палиці щодо виїзду за кордон у робочі відрядження нам уже неодноразово ставили, а зараз ці незаконні приписи можуть зупинити важливу складову державних дипломатичних зусиль. Це означає, що парламентська дипломатія з міжнародними партнерами, яка допомагає нам отримувати зброю та гуманітарну допомогу, буде заблокована", — вважає вона.

Також Клімпуш-Цинцадзе додала, що далеко не кожен депутат виїжджає за кордон з метою позасмагати на пляжі, у багатьох розписані ділові зустрічі, інтерв’ю та публічні виступи. Також вона наголосила, що депутати Європейської Солідарності жодного разу не використовували виїзд за кордон не за призначенням.

"Чому за кадрові помилки президента, який соціальною катапультою привів ці "нові обличчя", уся країна має розплатитися знищенням парламентаризму ще й на міжнародній арені? Якщо ще якогось "слугу народу" зловлять на пляжі, то Раду розстріляють, як у серіалі? Звісно, людям подобається ця картинка, але вона не має нічого спільного зі справедливістю, не кажучи вже про право і державність. Хочете колективного "ай-яй-яй" – карайте свою безсовісну фракцію, але не треба перекладати відповідальність за гріхи своїх слуг на всіх. Це лиш послаблює державу у важкий час", — підсумувала депутат.

Висловився про заборону на виїзд також і народний депутат України від "ЄС" Олексій Гончаренко. Він підтвердив інформацію про те, що на пости прикордонників розіслали вказівки про заборону на перетин кордону депутатів. А всіх, хто намагається виїхати, зупиняють, і чекають на рішення Офісу президента щодо кожного з них.

"По суті тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі дозволяє або блокує виїзд чиновників та депутатів. Це хороший піар-хід і думаю, він сподобається людям. Єдине, хочу написати ось про що. Уявіть собі, 40-мільйонна країна під час найбільшої війни" у Європі, а голова ОП вирішує – чи можна їхати комусь за кордон. Це неправильна історія. Просто системно не вірна", — сказав він.

Гончаренко зазначив, що для врегулювання ситуації має бути проведена процедура порушення виїзду, а всіх, хто її порушує, необхідно карати.

"Але держава не може працювати телефоном", — додав нардеп.

Парламентський журналіст та оглядач Юлія Забєліна у блозі на сайті "Телеграф" також розібрала тему про виїзд чиновників та депутатів за кордон.

"Цей процес значно ускладнився після ситуацій з Тищенком, Симоненком та іншими. Тепер він стане ще складнішим. По суті, лише парламентські заходи, лише для своїх, і лише за дозволом з ОП (від кого треба отримати три "так" — зрозуміло, я думаю). Вчора деякі парламентарі та політики писали мені, що це, по суті, диктатура. Я погоджуюсь з тим, що це нівелювання парламентаризму і парламентської дипломатії як такої", — пише вона.

На думку Забєліної, команда президента робить неймовірні речі в міжнародному напрямі й часом з дуже складними партнерами, які мають на першому місці власні інтереси. Але за великою кількістю напрямків у нас не вистачає людських ресурсів.

"Особисто неодноразово була свідком дуже ефективних виступів народних депутатів за кордоном. І вони за кордоном об’єднуються, попри політичні прапори, заради України. Мене дивує, наприклад, що на саміті НАТО був присутній лише один (!) народний депутат. Якого ще й ледве випустили. У той час, коли парламентська дипломатія має працювати постійно, як годинник", — пояснює Забєліна.

Журналістка нагадала, що попереду виборча кампанія в Америці, де постійно має бути голос України, який має вагу.

"Війна триває, нас схилятимуть до переговорів, до поступок. Це має бути важливішим за чиєсь бажання все контролювати. Не всі депутати у нас Арістови та Дубинські", — підсумувала вона.

Водночас додамо, що джерела "Телеграфа" у Державній прикордонній службі України заперечують інформацію про заборону на виїзд для чиновників або депутатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народного депутата Юрія Арістова, який поїхав цього літа відпочивати на Мальдіви, 27 липня позбавили мандата. Загалом 320 народних обранців проголосували за таке рішення.