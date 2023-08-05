ГБР пришло с обысками к помощнику Дубинского: что ищут
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Нардеп подтвердил обыски у одного из своих официальных помощников
После недавних обысков у народного депутата Александра Дубинского, теперь Государственное бюро расследований проводит обыски у его помощника Владимира Колодюка.
Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Правоохранители проверяют, не причастен ли Колодюк к оформлению документов, по которым Дубинский выезжал за границу во время войны.
Сам Дубинский подтвердил обыски у одного из его официальных помощников.
Напомним, на днях обыски прошли и у самого Дубинского. Они связаны с его недавней поездкой за границу. По данным следствия, депутат уехал из Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение, хотя отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно – фактически Дубинский его не сопровождал.
Как сообщал "Телеграф", недавно известный украинский военный и правозащитник Олег Симороз, потерявший ноги на войне, обвинил нардепа Александра Дубинского в попытке взять под свой контроль Киевскую областную больницу №2, в которой функционирует центр реабилитации военных.