Третья крупная "рыба" за день: НАБУ и САП проводят обыски у топ-чиновника

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"По данным следствия, действующий глава ГСА еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. дол. США, из которых 5 тыс. дол. США должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тыс. долларов США — оставлены себе за посреднические услуги", — говорится в сообщении.

Далее глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда, в том числе и через привлечение к этому его бывшего председателя.

"Однако, после разоблачения НАБУ и САП экс-председателя ВС на получении неправомерной выгоды, поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду", — пишут в пресс-службе.

Сейчас детективы проводят обыски на рабочем месте председателя ГСА

Напомним, что это третье за день сообщение о делах против топ-чиновников и представителей власти. Ранее стало известно о задержании Евгения Борисова, а также вручении подозрения действующему нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву.