Причастен к отмыванию полумиллиарда: экс-главе Минздрава Украины вручили подозрение

Кабмин также выплачивал деньги подставной компании

Бывшему министру здравоохранения Украины Максиму Степанову НАБУ сообщило о подозрении в причастности к коррупционным схемам на государственном предприятии "Полиграфический комбинат Украина". К завладению 450 млн гривен причастны еще четыре человека, а именно: бывший директор этого предприятия, два гражданина Эстонии и эксначальник отдела ГП "Полиграфкомбинат".

Подробности раскрыли в НАБУ. А собеседники LIGA.net в правоохранительных органах назвали имя министра и сообщили, что уже открыто уголовное производство по нескольким статьям.

В четверг, 20 июля, Максиму Степанову сообщили о подозрении сразу по двум статям УКУ: ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег). Экс-директору ГП "Полиграфкомбинат" дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Следствие установило, что в 2013 году глава полиграфкомбината купил эстонскую компанию, которую зарегистрировал на подставных лиц, и использовал ее для закупки материалов для изготовления бланков для паспортов, ID-карт, водительских удостоверений и других документов.

Подставная компания делала закупки непосредственно у производителей, а продавала предприятиям в Украине по ценам, завышенным в 4–6 раз. Таким образом злоумышленники получили прибыль в размере свыше 450 млн гривен. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на эстонскую компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Это дало возможность получать дополнительные деньги в виде роялти, но выплаты были прекращены Кабмином в 2022 году после требований САП и НАБУ.

Следователи НАБУ и САП в рамках этого уголовного производства сотрудничали с иностранными коллегами, чтобы получить больше доказательств. В частности, в расследовании участвовали правоохранители Эстонии и Франции. Так, в Эстонии привлекли к ответственности четырех человек за причастность к отмыванию денег. Среди них руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще два пособника преступления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, НАБУ объявило в розыск депутата от "Слуги народа", которого подозревают в получении взятки в размере 1,39 млн гривен. Сейчас депутат находится в бегах за границей.