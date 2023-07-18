В НАБУ бьют тревогу из-за проблем с госзакупками: подробности

Соответствующие рекомендации были переданы Кабинету министров Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что порядок госзакупок в период военного положения требует критических изменений.

Об этом во вторник, 18 июля, пишет пресс-служба НАБУ.

"Неурегулированность определения цены, отсутствие ответственности, возможность закупок без торгов — это коррупционные риски, которые срочно нуждаются в устранении со стороны Правительства", — говорится в сообщении.

В данном случае речь идет о постановлении Кабмина №1178 "Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок во время военного положения, предложения изменений к которому подготовило НАБУ.

Отмечается, что такой шаг сделан с целью устранения ряда рисков, в числе которых:

безосновательное завышение цены товаров/услуг из-за неурегулированности механизма определения заказчиками ожидаемой стоимости предмета закупок;

возможность произведения закупок без проведения открытых торгов;

отсутствие ответственности заказчика из-за некорректной проверки информации о подрядчике;

отсутствие ответственности подрядчика за указание неверной информации о себе;

отсутствие лимитов на продление договоров, которые были заключены в связи с неотложной потребностью в закупке;

предоплата не дает гарантию исполнения подрядчиком договора.

Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило Кабинету министров соответствующие рекомендации, которые власти должны рассмотреть в течение 30 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ивано-Франковской области один из городских советов закупает папки-скоросшиватели по космическим ценам и проводит ремонт парковки возле местной школы искусств за миллион гривен.