Средства, сэкономленные на закупке питания, полностью покрывают расходы на зимнюю форму для ВСУ — волонтер Яровая

Прозрачные и справедливые торги, проведённые на системе Прозорро, уже сэкономили средства Министерства обороны для закупки зимней формы для украинской армии.

Об этом сообщила Дана Яровая, члены Общественного антикоррупционного совета и глава ОО "Мечта детей Украины" в эфире 5 канала.

"Еще месяц назад мне говорили, что нет средств на закупку зимней формы. Теперь они есть, ведь экономия на торгах по питанию составила 4,3 миллиарда гривен. Мы уже объявили тендер на покупку зимней формы, поэтому призываю всех предпринимателей выходить на торги. А вот по закупке горюче-смазочных материалов — вырисовывается ситуация, гораздо более интересная, чем с "яйцами по 17", — отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что, несмотря на все попытки сорвать прозрачные закупки, это не удалось сделать благодаря публичной огласке и пристальному вниманию общественности.

"Если анализировать бюджет Министерства обороны, то первая статья по величине расходов — это вооружение. Мы не только получаем оружие от наших партнеров, а еще его закупаем в значительном количестве. Вторая — это заработные платы для военных. Третья — это питание. Четвертая — топливно-смазочные материалы Пятая — то, что касается вещевого обеспечения. Абсолютно все, что можно проторговать для тылового обеспечения Вооруженных Сил, будет на Прозорро, поэтому производители и крупные операторы рынка, которые боялись работать с Министерством обороны, теперь могут участвовать в прозрачных торгах", — подытожила Дана Яровая.